Puka Nacua y Fred Warner, amigos desde hace años, listos para chocar cuando Rams reciban a 49ers

INGLEWOOD, California, EE. UU. (AP) — Fred Warner encarna el rudo estilo defensivo de los 49ers de San Francisco en una rivalidad que ha vivido Puka Nacua durante su carrera como receptor de los Rams de Los Ángeles y su vida adulta.

Nacua aún estaba en la escuela secundaria cuando conoció a Warner, quien jugó tres temporadas en BYU junto a Kai Nacua, el hermano mayor del astro actual de Los Ángeles. Warner se unió luego a los Niners para comenzar una carrera que ahora está en su octava temporada.

El episodio más reciente de esta animada rivalidad de California comienza este jueves por la noche. Nacua sabe que podría tener que soportar algo de castigo del linebacker cuatro veces elegido All-Pro para mantener a los Rams (3-1) en su buen comienzo.

El receptor líder de la NFL da la bienvenida al desafío y la competencia cada vez que se enfrenta a Warner y los 49ers (3-1).

"A mí, me lleva de vuelta a casa", expresó Nacua con una sonrisa. "Recuerdo ver al joven Fred Warner jugando con mi hermano mayor y pensar, '¡Hey, conozco a ese tipo!. Ese es el tipo que he visto en el vestuario'. Esos son algunos de los momentos que inmediatamente vienen a la mente con los Rams-49ers, y ahora algunos de esos momentos en los que he estado abajo de un montón de jugadores y Fred Warner decía, 'Sí, Puk'. Es simplemente competitivo".

Warner no tiene más que elogios para el hermano menor de su excompañero de equipo, alabando la destreza de Nacua en el bloqueo y su característica disposición para buscar e incluso iniciar el contacto.

Incluso Warner dio consejos a Nacua antes del draft de 2023, en el que el segundo fue reclutado por los Rams con la última elección de la quinta ronda como el vigésimo receptor elegido. Warner esperaba que Nacua fuera un jugador de la NFL, pero reconoce que "nadie podría haber previsto este tipo de éxito que ha tenido. Solo él lo sabe".

"Una gran parte de ser un jugador joven es tener la confianza de saber que perteneces", añadió Warner. "Creo que eso es realmente sólo el comienzo de todo. Porque, hablando desde la experiencia, cuando llegué, era tan abrumador jugar contra tipos que había visto en la televisión durante tanto tiempo y era como, '¿Realmente pertenezco aquí?' Para él, creo que desde el primer día, estaba allí y tuvo encuentros consecutivos con más de diez recepciones y era un tipo en el que Matt Stafford podía confiar. Eso hablaba de su nivel de preparación... y obviamente ha continuado manteniéndose humilde y encontrando formas de mejorar en su juego".

Puka prolífico

Nacua encabeza la NFL después de hacer 42 recepciones para 503 yardas en los primeros cuatro duelos de los Rams, incluyendo una anotación tardía en la victoria con remontada por 27-20 sobre Indianápolis la semana pasada. Nacua realizó 13 recepciones para un total de 170 yardas, el máximo de su carrera. Hace dos años, Nacua llamó la atención nacional en su primer encuentro con los 49ers, cuando impuso un récord de novato de la NFL al atrapar 15 pases para 147 yardas en el segundo partido de su carrera. Los Niners limitaron un poco a Nacua en su enfrentamiento más reciente, manteniéndolo en apenas ocho recepciones para 97 yardas en diciembre pasado. Sin embargo, una de esas recepciones fue de 51 yardas para preparar el gol de campo que les dio la ventaja, en la victoria de los Rams por 12-6.