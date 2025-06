Pulisic califica las críticas como “exageradas” y ofrece jugar amistosos tras saltarse la Copa Oro

El astro de la selección estadounidense Christian Pulisic dijo que, si bien decidió no participar en la Copa Oro, el cuerpo técnico rechazó su oferta de jugar en los partidos amistosos contra Turquía y Suiza porque quería un solo plantel para todos los encuentros.

"Puedes hablar de mis actuaciones, lo que quieras, pero cuestionar mi compromiso, especialmente hacia la selección nacional, en mi opinión, eso está completamente fuera de lugar", reprochó Pulisic durante una entrevista con los exjugadores estadounidenses Tony Meola, Jimmy Conrad y Charlie Davis para el podcast de CBS Sports Golazo, difundido el jueves.

Pulisic jugó alrededor de 120 partidos para el Milan y Estados Unidos en las últimas dos temporadas.

"Hacia la segunda mitad y hacia el final de la temporada, mi cuerpo simplemente comenzó a hablarme, lo mismo que mi mente, y luego empecé a pensar qué es lo mejor y qué va a ser lo mejor para mí de cara al próximo año y al Mundial", expresó. "¿Era lo mejor jugar ocho partidos más y luego no descansar en absoluto, ir directamente a la pretemporada y luego esforzarme otro año y luego ir directamente al Mundial? Eso no era lo que pensé que era mejor para mi cuerpo".

Antes de su debut en la Copa Oro contra Trinidad y Tobago el domingo, Estados Unidos perdió ante Turquía 2-1 el fin de semana pasado y fue vapuleado el martes 4-0 por Suiza.

La selección de las barras y las estrellas ha hilado cuatro derrotas, algo que no le ocurría desde 2007.

"Quería ser parte al menos de los dos amistosos. Hablé con los entrenadores y pregunté. Quería ser parte del equipo en cualquier grado que pudiera y ellos dijeron que no", comentó Pulisic. "Dijeron que sólo querían un plantel y ésa es la decisión del entrenador. La respeto completamente. No la entendí, pero es lo que hay".

Los exfutbolistas estadounidenses Landon Donovan, Clint Dempsey y Tim Howard han sido críticos con los seleccionados habituales que no están en el plantel actual.

"Es difícil porque admiraba a esos chicos mientras crecía", dijo Pulisic. "Algunos de estos chicos son mis ídolos y los respeto mucho como jugadores.

"Algunos de ellos, también, incluso en privado, me han hablado de cierta forma. Claramente han querido mostrarme apoyo y ser mis amigos y todo eso. Y luego van y dicen algo ligeramente diferente públicamente", añadió. "¿Me duele? ¿Me sorprende? No lo sé. No, realmente. La gente siempre va a tener sus opiniones, pero al final estoy enfocado en cómo puedo mejorarme a mí mismo".

Pulisic rechazó algunas de las críticas dirigidas a Estados Unidos tras las derrotas ante Panamá y Canadá en marzo, durante la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

"No salí de eso sintiendo que fuéramos un equipo débil o que jugáramos realmente mal", manifestó. "Lo único que sí me frustra es esta narrativa que la gente quiere crear, que es que no nos importa, que es un compromiso y cosas así.

Eso es algo que, a mi juicio, puede ser una opinión un poco perezosa. "Solo decir siempre, 'a estos chicos no les importa, traigan a chicos que tengan orgullo', eso simplemente no es — esa no es realmente la respuesta, en mi opinión. Hay mucho más en un partido de fútbol que necesitas hacer para ganar que solo preocuparte, y creo que muchos de nosotros nos preocupamos". Pulisic vio la derrota del martes ante Suiza desde lejos. "Es difícil de ver. Los resultados han sido duros, sin duda", dijo. "Todavía hay muchas cosas prometedoras que podemos sacar de esto. De cara a la Copa Oro, todavía creo que podemos estar emocionados y querer apoyar a este equipo. En estos partidos, ha habido algunos cambios, algunas caras nuevas, y no es fácil para ese tipo de chicos entrar y hacer un trabajo increíble y esperar grandes resultados de inmediato". Pulisic se rió cuando Davies señaló que Massimiliano Allegri será su 13º entrenador en un equipo (contando a Thomas Tuchel y Frank Lampard dos veces). "Alguien dijo que yo soy el problema", comentó Pulisic. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.