Pulisic carga con las esperanzas y presiones de EEUU

Con la esperanza de ser el estadounidense del momento, Christian Pulisic se dirige a la Copa del Mundo con pocos minutos en su registro.

Es el primer estadounidense que ha disputado y ganado una final de la Liga de Campeones y ya ha hab√≠a sido seleccionado en tres ocasiones como el futbolista del a√Īo por parte de la Federaci√≥n de F√ļtbol de Estados Unidos antes de cumplir 24 a√Īos en septiembre. Sin embargo, Pulisic llegar√° a Qatar luego de una inestable e insatisfactoria temporada. Apenas ha sido titular en cinco encuentros de los 22 del Chelsea, jugando un partido completo en apenas una ocasi√≥n.

‚ÄúSiempre que llego a la selecci√≥n me preguntan: ‚Äė¬ŅC√≥mo est√°n las cosas con el Chelsea? ¬ŅC√≥mo estuvo esto, como estuvo aquello?', dijo Pulisic el invierno pasado mientras estaba en Estados Unidos. ‚ÄĚY s√≠, es duro. Es dif√≠cil. Definitivamente me afecta mucho, y mentalmente ha sido complicado a veces".

Pulisic tiene 21 goles en 52 juegos para Estados Unidos, y ya está empatado en el séptimo sitio de la lista de máximos anotadores del país, la cual es liderada por Landon Donovan y Clint Dempset con 57 dianas cada uno.

Sin embargo, le falta vivir una Copa del Mundo. La duradera imagen de la derrota de 2017 ante Trinidad y Tobago fue la de Pulisic agachado, con una mano cubriendo su cara.

‚ÄúEs loco pensar que apenas es un joven de 23 a√Īos‚ÄĚ, coment√≥ Donovan hace unos meses. ‚ÄúLa mayor√≠a de las personas de 23 a√Īos est√°n tratando de descifrar su vida y √©l tendr√° las esperanzas y presi√≥n de toda una naci√≥n sobre sus hombros‚ÄĚ.

La agencia que representa a Pulisic ha limitado las entrevistas uno a uno durante gran parte de su carrera. Habl√≥ con franqueza de haber sentido angustia en un libro publicado por Rizzolli el 11 de octubre titulado: ‚ÄúPulisic: My Journey So Far‚ÄĚ (Pulisic: Mi viaje hasta ahora), una serie de conversaciones con Daniel Melamud. Un periodo clave en su vida fue el invierno de 2020-21, cuando el m√°nager del Chelsea, Frank Lampard, fue despedido y reemplazado por Thomas Tuchel.

‚ÄúEstaba lidiando con depresi√≥n, y fue un periodo muy dif√≠cil en el que toqu√© fondo en febrero de 2021 y tuve que buscar ayuda profesional‚ÄĚ, escribi√≥ Pulisic. ‚ÄúIr a terapia no es algo de lo que alguien deber√≠a estar avergonzado. Es importante poder hablar con alguien‚ÄĚ.

Pulisic batall√≥ para conseguir minutos de juego bajo el mando de Tuchel, quien le dio su debut en la Bundesliga con el Borussia Dortmund en enero de 2016 a los 17 a√Īos y 133 d√≠as de edad. Pulisic critic√≥ a Tuchel por no haberlo puesto como titular en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones de 2021 contra el Real Madrid, sobre todo despu√©s de que anot√≥ en el de ida.

‚ÄúHonestamente me sent√≠ aturdido y muy decepcionado‚ÄĚ, escribi√≥ Pulisic. ‚ÄúPens√© que me hab√≠a ganado la titularidad y, sobre todo, √©l me hab√≠a asegurado previamente que iba a arrancar el encuentro‚ÄĚ.

Semanas despu√©s de eso, Pulisic ingres√≥ a la final de la Liga de Campeones a los 66 minutos y celebr√≥ la victoria por 1-0 del Chelsea sobre el Manchester City en el Est√°dio do Drag√£o de Portugal vistiendo una sudadera de la Federaci√≥n de F√ļtbol de Estados Unidos, que hab√≠a sido portada por su padre para el partido.

La vestimenta de Pulisic tambi√©n llam√≥ la atenci√≥n en noviembre del a√Īo pasado, cuando anot√≥ cinco minutos despu√©s de ingresar al partido contra la selecci√≥n de M√©xico en un partido de las eliminatorias del Mundial. Pulisic corri√≥ a la l√≠nea de fondo y se quit√≥ su camiseta para mostrar otra con el mensaje ‚ÄúMan in the mirror‚ÄĚ (Hombre en el espejo) escrito con una tinta oscura. En los d√≠as previos al juego, al arquero de El Tri, Guillermo Ochoa, fue citado diciendo: ‚ÄúM√©xico es el espejo en el que Estados Unidos quiere verse‚ÄĚ.

Pulisic dej√≥ que sus compa√Īeros fueran los que explicaran.

‚ÄúM√©xico estaba hablando mucho. Para callarlos, tenemos que seguir ganando partidos, seguir derrot√°ndolos‚ÄĚ, coment√≥ Tim Weah.

Utilizado en el Chelsea en ambos lados y en el centro del campo, e incluso como lateral, Pulisic ha estado en su mayoría en el lado izquierdo del ataque con Estados Unidos.

‚ÄúSoy alguien que apuesta en Christian s√≥lo porque lo he visto antes‚ÄĚ, coment√≥ el t√©cnico del combinado estadounidense Gregg Berhalter. ‚ÄúNo es considerado de una forma en la que me gustar√≠a, y sale al campo y le demuestra a todos que est√°n mal y termina jugando. Eso es lo que ha estado haciendo. As√≠ que creo que eso es lo que pasar√°. Y creo que su mente est√° en un buen sitio y que va a luchar por ello porque es la clase de muchacho que es‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

AP