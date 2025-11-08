Pulisic regresa tras lesión mientras Milan desperdicia ventaja de 2-0 para empatar con Parma

MILÁN (AP) — El internacional estadounidense Christian Pulisic regresó de una lesión y estuvo cerca de anotar el gol de la victoria para el AC Milan en un empate 2-2 contra el Parma, amenazado por el descenso, después de que los visitantes desperdiciaran una ventaja temprana de 2-0.

El punto colocó al Milan al mismo nivel que el campeón defensor Napoli, que enfrenta un complicado viaje a Bolonia el domingo.

Inter de Milán y Roma estaban un punto más atrás y también juegan el domingo, contra Lazio y Udinese, respectivamente.

La Juventus quedó en quinto lugar, tres puntos detrás de los dos primeros, después de un empate 0-0 en casa contra el Torino en un partido de derby.

El Milan habría alcanzado la cima con una victoria y tomó la delantera en el minuto 12. Christopher Nkunku pasó el balón a Alexis Saelemaekers, quien recortó hacia adentro y lanzó un tiro preciso al rincón inferior izquierdo.

Saelemaekers también ganó el penal que permitió a los Rossoneri duplicar su ventaja en el minuto 25, aunque fue innecesario por parte del Parma, ya que el extremo belga estaba driblando hacia la línea de fondo cuando fue derribado por Iliman Ndiaye.

Rafael Leão colocó el balón en el rincón inferior izquierdo.

El Milan parecía tener el control total, pero el Parma volvió al partido en el tiempo de descuento de la primera mitad cuando Adrián Bernabé curvó un disparo con el pie izquierdo hacia la esquina superior lejana desde el borde izquierdo del área.

El Parma igualó en el minuto 62 cuando Enrico Delprato cabeceó un centro de Sascha Britschgi.

Pulisic fue ingresado en el minuto 70 para su primera aparición en casi un mes, tras una lesión en el tendón de la corva durante su servicio internacional y casi tuvo un impacto decisivo seis minutos después al correr hacia el pase de tacón de Leão y solo tenía al portero por vencer, pero disparó justo al lado del poste derecho.

Fue un punto valioso para el Parma, que se movió dos puntos por encima de la zona de descenso.

Porteros brillan en Turín

Ambos porteros fueron decisivos ya que la Juventus fue retenida en otro decepcionante empate.

El portero del Torino, Alberto Paleari, realizó una rápida parada de reacción para evitar un cabezazo del mediocampista estadounidense Weston McKennie.

Su homólogo de la Juventus, Michele Di Gregorio, había negado anteriormente a Ché Adams con una parada con una mano.

La Juventus ganó el primer partido de Luciano Spalletti al mando —2-1 en Cremonese el fin de semana pasado— pero fue retenida en un empate por el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones el martes.

Batalla por el descenso

Lecce y Hellas Verona empataron 0-0, lo que hizo poco para ayudar a cualquiera de los dos equipos en el extremo equivocado de la tabla.

El Verona permaneció sin ganar y en penúltimo lugar en la clasificación, a dos puntos de la salvación y cuatro por debajo del Lecce.

El Cagliari se mantuvo al mismo nivel que el Lecce después de también mantener al Como en un empate sin goles. El Como estaba solo tres puntos por debajo de los cuatro primeros antes del resto de los partidos del fin de semana.

