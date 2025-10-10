Pulisic, Robinson y Zendejas podrían perderse amistoso de EEUU ante Ecuador

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Christian Pulisic, Antonee Robinson y Alejandro Zendejas podrían perderse el viernes el partido amistoso de Estados Unidos contra Ecuador.

“Tenemos algunos problemas con jugadores como Christian, que no entrenó hoy, y Antonee Robinson, y necesitamos evaluar mañana si pueden estar disponibles o no. No creemos que Alex sea parte del encuentro de mañana”, señaló el jueves el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

Robinson manifestó el miércoles que aún está recuperando su forma física tras la cirugía a la que se sometió en mayo en la rodilla derecha. No se anunció información sobre las condiciones de Pulisic y Zendejas.

Los estadounidenses, ubicados en el 16to sitio del ranking FIFA, se medirán con Ecuador, 24to. El martes, chocarán contra Australia, 24ta, en Commerce City, Colorado.

Después de este mes, los estadounidenses sólo tienen cuatro amistosos restantes antes de que el argentino Pochettino convoque a los jugadores para un campamento de entrenamiento previo al Mundial: contra Paraguay y Uruguay en noviembre, además de otro par de duelos por definir en marzo.

Pochettino asumió el mando del equipo en octubre de 2024, tres meses después de que Gregg Berhalter fue despedido tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América. Los estadounidenses luego perdieron en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo.

El seleccionador comentó que se había topado con una cultura de autocomplacencia.

"Sabíamos que algo estaba mal aquí porque si no, ¿por qué la federación nos llamaría? ¿Por qué ofrecerían el trabajo sin mucho tiempo para construir nuestras ideas?", dijo. "Ese fue un momento para evaluar, para parecer y en el momento en que identificamos los problemas comenzamos a destruir las cosas que necesitábamos destruir y comenzamos a construir la casa desde cero".

Después de la fase final de la Liga de Naciones, renovó la plantilla para la Copa Oro de la CONCACAF.

"Eso fue realmente un llamado de atención porque creo que mostró por qué nos llamaron", dijo. "Creo que desde entonces comenzamos a trabajar de manera muy intensa con la federación e intentamos cambiar cosas que no ayudaban".

Estados Unidos suma 11 triunfos y siete derrotas bajo las órdenes de Pochettino, terminando una racha de siete partidos sin ganar contra naciones del top 25 el mes pasado cuando se impuso 2-0 sobre un equipo de Japón compuesto principalmente por jugadores suplentes.

"Ahora les prometo que nadie está seguro de quién estará en la lista para el Mundial 2026", afirmó Pochettino. "No creo que antes fuera de la misma manera. Pero hoy les prometo que todos los chicos sienten que necesitan luchar para estar allí. Y eso no tiene precio, porque todos sienten que necesitan salir de la zona de confort".

