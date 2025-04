PUMA abrirá la primera tienda insignia europea en Oxford Street durante el otoño boreal de 2025

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--abr. 1, 2025--

PUMA está a punto de inaugurar su muy esperada tienda insignia en el corazón del West End londinense durante el otoño boreal de 2025, en lo que representa el primer local de este tipo de la marca en Europa. Ubicada a segundos de Selfridges y la estación de metro Bond Street, el nuevo espacio de 24.000 pies cuadrados ofrecerá una experiencia inmersiva e interactiva que combina rendimiento deportivo y tecnología con diseños de indumentaria informal de vanguardia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250401480634/es/

PUMA is set to open its highly anticipated flagship store in the heart of London’s West End in Autumn 2025, marking the brand’s first-ever European flagship.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de elevación de marca de PUMA para fortalecer su presencia en todo el mundo, para ofrecer una experiencia de compra que refleje la innovación de marca, el rendimiento deportivo y la profunda conexión con la cultura urbana global.

La nueva tienda ofrecerá una experiencia inigualable que combinará deportes, rendimiento y moda, donde los clientes podrán sumergirse en una serie de instancias únicas, entre ellas oportunidades de personalización.

“Después de revelar nuestra tienda insignia en Las Vegas el año pasado, estamos muy contentos de anunciar que nuestra primera tienda insignia europea se inaugurará hacia fines de este año”, comunicó Arne Freundt, directora ejecutiva de PUMA. “Nuestra tienda insignia londinense es una parte importante de nuestra estrategia de elevación de marca. Permite que lo mejor de la marca PUMA cobre vida para nuestros consumidores y exhibe nuestras últimas innovaciones y novedades de diseño como parte de una experiencia inmersiva. No vemos la hora de mudarnos a nuestro nuevo hogar de marca, en una de las ciudades cosmopolitas más vibrantes y con clientes apasionados”.

Lucynda Davies, directora gerente de PUMA para el Reino Unido e Irlanda, afirmó: “Estamos muy entusiasmados con este anuncio de nuestra tienda insignia londinense, en lo que representa un emocionante paso adelante para PUMA en el Reino Unido Londres es una ciudad clave para la marca, y esta prestigiosa ubicación en Oxford Street refleja nuestro compromiso por ofrecer una experiencia única y orientada al cliente. Nuestra tienda de Carnaby Street nos ha dado muchas satisfacciones desde 2002, y esta tienda insignia ampliará nuestra oferta de productos y hará que las categorías de rendimiento y moda deportiva de PUMA cobren vida en un ambiente de tienda insignia”.

Se realizarán más anuncios antes de la gran inauguración de la tienda, en el cuarto trimestre de 2025.

Para obtener más información sobre PUMA y su nueva campaña de marca Go Wild, visite puma.com o entérese de nuestras novedades en redes sociales en @PUMA.

Notas para los editores:

Fotos ENLACE DE DESCARGA

Renderizaciones: ENLACE DE DESCARGA

PUMA

PUMA es una de las marcas deportivas líderes en todo el mundo, y se dedica al diseño, el desarrollo, la venta y el marketing de calzado, indumentaria y accesorios. Durante 75 años, PUMA ha corrido sin pausa los límites del deporte y la cultura mediante la creación de productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ha asumido el compromiso de redefinir el deporte y la autoexpresión, y de empoderar a atletas y consumidores para que puedan alcanzar su mejor rendimiento sin dejar de ser fieles a sí mismos. Con hincapié en la innovación, la autenticidad y la diversión, PUMA sigue corriendo los límites del rendimiento y la moda deportiva. PUMA ofrece productos de alto rendimiento e informales inspirados en el mundo del deporte en categorías como fútbol, running y entrenamiento, básquetbol, golf y deportes de motor. Colabora con marcas y diseñadores reconocidos para llevar las influencias del deporte a la cultura y la moda callejera. El Grupo PUMA posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La compañía distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a aproximadamente 20.000 personas en todo el mundo y tiene su sede central en Herzogenaurach (Alemania).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250401480634/es/

CONTACT: Contactos de prensa:

PUMA

Mario Almeida

Director global de RR. PP. y activaciones de marca

mario.almeida@puma.com

160over90 – Agencia de RR. PP.

Alex Mackenzie-Grieve

amackenziegrieve@160over90.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY OTHER SPORTS SPORTS GENERAL SPORTS OTHER RETAIL OTHER TECHNOLOGY SPECIALTY FASHION RETAIL FOOTWEAR

SOURCE: PUMA

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/01/2025 09:33 AM/DISC: 04/01/2025 09:33 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250401480634/es