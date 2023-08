PUMA concluye la primera temporada de su pionera serie de pódcast sobre el Informe de Sostenibilidad

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--ago. 1, 2023--

Ya se puede escuchar el último episodio de PUMA’s RE:GEN REPORTS: « When it comes to Health and Safety, does the West know best? » (Cuando hablamos de salud y seguridad, ¿es Occidente lo mejor?). En esta entrega, presentada por Monica Buchan-Ng, directora de Intercambio de conocimientos del Centro de Moda Sostenible, Anne-Laure Descours, responsable de Abastecimiento de PUMA, recuerda a los oyentes que es importante que quienes viven en el hemisferio norte « reconozcan lo mucho que se esfuerzan las personas que trabajan sobre el terreno por mejorar [las condiciones de trabajo en las fábricas] ».

La serie de pódcast tiene como objetivo hacer más accesible el Informe de Sostenibilidad 2022 de PUMA a un público más joven y amplio. Esta idea surge tras una investigación realizada el año pasado que reveló que los jóvenes quieren que las marcas sean más transparentes con los consumidores en lo que respecta al medioambiente y la sostenibilidad (34 %) y que comuniquen mejor sus objetivos (40 %).

En 2022, PUMA organizó la Conference of the People, que reunió a representantes de la Generación Z, compañeros de la industria de PUMA, activistas, ONG, expertos, embajadores y consumidores para debatir algunos de los problemas de sostenibilidad que afronta el sector de la moda. La conferencia también puso de relieve la necesidad de que PUMA mejore la forma en que comunica sus objetivos, acciones y progresos en materia de sostenibilidad.

La presentación de RE:GEN REPORTS corre a cargo de 10 pensadores de la próxima generación de seis países, que desgranan el contenido del informe de sostenibilidad de la marca en 10 episodios. A cada presentador se le encomendó la tarea de desglosar los temas complejos en capítulos fáciles de comprender. Centrándose en la estrategia de sostenibilidad de PUMA FOREVER.BETTER. 10FOR25 de PUMA, los pódcast se crearon para eliminar las barreras de la terminología tradicional de la sostenibilidad, y explicar por qué los objetivos específicos eran prioritarios para la empresa. Los episodios analizan los progresos realizados, al tiempo que reconocen las áreas en las que aún queda trabajo por hacer.

Del informe de 147 páginas y más de treinta horas de grabación se elaboró esta serie de 163 minutos de información clara y comprensible sobre sostenibilidad. Además del episodio final sobre salud y seguridad, los jóvenes guiaron al público a través de episodios sobre: derechos humanos, presentado por la galardonada activista, modelo y emprendedora social estadounidense Anya Dillard; productos químicos, presentado por el videobloguero Luke Jaque-Rodney, de Alemania; circularidad, a cargo del reciclador estadounidense Andrew Burgess; salarios justos, presentado por Amina Shakeel, miembro del comité de estudiantes de la Fair Labor Association; acción por el clima, conducido por la cofundadora del Proyecto Earthero, Bertha Shum, de Hong Kong; biodiversidad a cargo de Ripudaman Bevli, activista medioambiental residente en la India; plástico y océanos, por Yumika Hoskin, fundadora de la empresa de bolsas sostenibles Peco Bag, de Singapur; productos, a cargo de Diandra Marizet, ecologista interseccional residente en Estados Unidos, y agua y aire, conducido por Melissa Tan, embajadora del Día de la Tierra residente en Malasia.

Además de los portavoces de PUMA, estos jóvenes anfitriones también entrevistaron a representantes de organismos del sector, empresas y ONG en debates sobre la aplicación y el seguimiento de prácticas más sostenibles. Entre los invitados se encontraban Shelly Han, directora de personal de la Fair Labor Association; Lindita Xhaferi-Salihu, responsable de participación del sector en la acción por el clima de la CMNUCC; Nicole Rycroft, fundadora y directora ejecutiva de Canopy; Klass Nuttbohm, directora de implementación de ZDHC; Kurt Kipka, director de impacto del Apparel Impact Institute; y Vanessa Brain, directora de trazabilidad del Leather Working Group.

«La transparencia es un elemento fundamental de nuestra estrategia de sostenibilidad en PUMA», explica Anne-Laure Descours, responsable de Abastecimiento de PUMA. «Nos hemos comprometido a mejorar nuestras prácticas y a reconocer dónde nos queda camino por recorrer. Invitamos a estos pensadores de la próxima generación para que nos entrevisten a nosotros y a nuestros socios en relación con los objetivos de nuestra estrategia de sostenibilidad FOREVER.BETTER. 10FOR25 para empujarnos a ser mejores, a hacerlo mejor y a explicar los detalles de una forma que permita a más gente acceder y entender. Es fácil ocultar las áreas en las que no se avanza con la rapidez deseada, pero el cambio requiere colaboración y apertura. Gracias a RE:GEN REPORTS hemos conseguido y seguiremos consiguiendo ambas cosas».

Los esfuerzos de PUMA en materia de sostenibilidad han merecido varios reconocimientos. En 2022, la marca encabezó la clasificación de sostenibilidad de Business of Fashion, la lista financiera de la plataforma sobre salario digno, y la clasificación FTSE4Good dentro de sus sectores. También fue incluida en la clasificación mundial de las 100 empresas más sostenibles de Corporate Knights, mantuvo su clasificación triple A con MSCI y su condición de primera con ISS, dos de las principales agencias de calificación de la sostenibilidad. Reuters también la clasificó como número dos dentro de su sector y, en la evaluación comparativa de sostenibilidad de S&P, PUMA superó a todas las demás marcas deportivas por primera vez desde 2010. Aunque este tipo de indicadores ayudan a confirmar que PUMA va en la dirección correcta con su estrategia de sostenibilidad FOREVER.BETTER. la marca reconoce que aún queda mucho camino por recorrer.

Puede consultar el Informe de Sostenibilidad 2022 completo de PUMA aquí.

