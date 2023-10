HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--oct. 1, 2023--

La empresa deportiva global PUMA lanza una campaña de gorros, “Promoción 2023”, para unir a los embajadores de todo el mundo con el objetivo de que representen a la familia unida de PUMA.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231001971158/es/

Global sports company PUMA launches a beanies campaign, “Class of 23”, to unite ambassadors from across the globe to represent of the close-knit PUMA family. (Photo: Business Wire)

2023 representa un largo camino para PUMA, que fue posible gracias al destacado personal que la integra. ​“Promoción 2023” es la forma indicada de celebrar a los inspiradores embajadores y talentos con los que PUMA ha colaborado durante los últimos 75 años.

Cada talento, desde Neymar Jr. y Pamela Reif hasta Gianmarco Tamberi y Winnie Harlow, fue retratado de manera personalizada usando sus gorros PUMA favoritos de la colección 2023 para mostrar su pertenencia a la gran familia de PUMA.

“Nuestra familia de PUMA es el corazón de nuestra marca, creada en forma conjunta con la brillantez de nuestros excepcionales atletas y embajadores, quienes redefinen continuamente la esencia de los deportes”, afirmó Oana Leonte, responsable de marketing la unidad de negocios de accesorios. “Este año, mientras celebramos con orgullo nuestro 75.° aniversario, hemos elegido un producto humilde aunque simbólico, el gorro, para homenajear a las personas destacadas que dejaron marcado su legado en la historia de la marca: nuestros embajadores de PUMA. Juntos, son la Promoción 2023 y personifican el espíritu de innovación y excelencia que define a PUMA”.

Jack Grealish, uno de los participantes en esta iniciativa, confesó que para él es increíble formar parte de la familia de PUMA. “Obviamente, desde que me he incorporado, mis rendimientos en el terreno de juego han mejorado. Me encanta la marca, me encantan los botines, y pienso que la segunda mitad de la temporada fue la mejor de mi carrera. Por suerte, coincidió con mi incorporación a PUMA. Ser parte de esta familia es un sueño hecho realidad debido a lo inmensamente icónico de esta marca”.

Esta es la primera vez que PUMA reúne a todos los embajadores de la marca para la memorable ocasión de celebrar el camino colectivo recorrido a lo largo de los años. Brindamos por este momento. Desde 1948.

El producto está disponible en el sitio web de PUMA: https://go.puma.com/Class-of-23.

Puma

PUMA es una de las marcas deportivas líderes en todo el mundo, y se dedica al diseño, el desarrollo, la venta y el marketing de calzado, indumentaria y accesorios. Durante 75 años, PUMA ha corrido sin pausa los límites del deporte y la cultura mediante la creación de productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de alto rendimiento e informales inspirados en el mundo del deporte en categorías como fútbol, running y entrenamiento, básquetbol, golf y deportes de motor. Colabora con marcas y diseñadores reconocidos para llevar las influencias del deporte a la cultura y la moda callejera. El Grupo PUMA posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La compañía distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a aproximadamente 20.000 personas en todo el mundo y tiene su sede central en Herzogenaurach (Alemania).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231001971158/es/

CONTACT: Contacto de prensa:

Puma

Gudrun Caemmerer

Responsable del equipo de RR. PP. global

gudrun.caemmerer@puma.com

Keyword: germany europe

Industry keyword: other consumer sports general sports marketing advertising communications fashion lifestyle consumer retail

Source: puma

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 10/01/2023 11:36 am/disc: 10/01/2023 11:36 am

http://www.businesswire.com/news/home/20231001971158/es