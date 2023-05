PUMA fabricó 7 de cada 10 productos con mejores materiales en 2022

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--may. 24, 2023--

La empresa deportiva PUMA fabricó siete de cada diez productos con mejores materiales en 2022 y aumentó aún más el uso de materiales reciclados, según se desprende del Informe de Sostenibilidad 2022 elaborado por la compañía.

Estos materiales, como el algodón y la viscosa de fuentes certificadas o el poliéster reciclado, tienen menor huella medioambiental en términos de emisiones de CO 2 y permiten a PUMA mejorar el impacto medioambiental en toda su gama de productos. Desde 2017, hemos logrado reducir las emisiones de CO 2 de PUMA procedentes de materiales en un 32 %. Las emisiones totales de CO 2 pudieron reducirse en un 7 %*, a pesar del importante crecimiento de las ventas.

«Nuestra estrategia Forever Better tiene como objetivo conseguir que PUMA sea mejor en toda la cadena de valor, ya se trate de materiales, emisiones de carbono, circularidad o derechos humanos», explicó Anne-Laure Descours, directora de abastecimiento de PUMA. Sabemos que hay mucho por hacer, pero nos sentimos motivados por los progresos conseguidos el año pasado».

Al mismo tiempo que PUMA, que va camino de alcanzar su objetivo de fabricar nueve de cada diez productos con mejores materiales para 2025, siguió alimentando el 100 %* de sus oficinas, tiendas y almacenes con energía renovable en 2022, sus proveedores también aumentaron el uso de energía renovable en la cadena de suministro, que es donde se origina la mayor parte de las emisiones de carbono de PUMA.

Los principales proveedores de PUMA, que representan cerca del 80 % del volumen de su producción, duplicaron con creces su consumo de energía renovable en tan solo un año, ya que pasaron del 0,2 % en 2017 al 11 % en 2022. Esto se logró con la instalación de sistemas de energía solar a gran escala en proveedores seleccionados y la compra de certificados de energía renovable. Para 2025, PUMA se ha propuesto duplicar con creces esta cifra una vez más y conseguir que sus principales proveedores obtengan una cuarta parte de sus necesidades energéticas de fuentes renovables.

Más del 50 % del poliéster utilizado en la ropa y los accesorios de PUMA procede de materiales reciclados. Además, la empresa ha empezado a aumentar el uso de algodón reciclado.

Paralelamente, PUMA avanzó en sus programas Forever Better RE:SUEDE, que ponen a prueba una zapatilla biodegradable, y RE:FIBRE, cuyo objetivo es desarrollar tecnologías más avanzadas de reciclaje de poliéster. Ambos proyectos continuarán en 2023.

Con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de los más de medio millón de trabajadores de la cadena de suministro de PUMA, la empresa recopiló informes de auditoría de 510 fábricas de productos acabados y materiales en 2022.

El informe de sostenibilidad de PUMA está disponible en https://annual-report.puma.com. Como resultado de los comentarios que PUMA recibió durante su primera «Conference of the People» en Londres en 2022 y para llegar al público joven, partes del informe de sostenibilidad también estarán disponibles como podcast en Spotify, a partir del 1 de junio de 2023.

*Incluidos los certificados de atributos de energía renovable

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Desde hace 75 años, PUMA impulsa de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. Con una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo, la empresa distribuye sus productos en más de 120 países. Su sede central está en Herzogenaurach (Alemania).

