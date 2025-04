PUMA lanza el «Go Wild Podcast», con embajadores de marca y portavoces inspiradores que han redefinido las reglas

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--abr. 30, 2025--

PUMA, la empresa deportiva mundial, presenta el «Go Wild Podcast», con el que la marca sigue ampliando su filosofía «Go Wild». La conducción de los primeros episodios está a cargo de la leyenda del sprint y las vallas Colin Jackson y en ellos habrá entrevistas íntimas con un colectivo de embajadores de alto perfil, atletas y personas influyentes asociadas con PUMA, también conocidos como The PUMA Wild Ones, que encarnan la filosofía Go Wild de PUMA redefiniendo sin miedo sus disciplinas en el deporte.

El primer episodio comienza con una conversación apasionante de 30 minutos entre Colin Jackson y el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. Los oyentes disfrutarán de una conversación animada y divertida, en la que se profundiza en los momentos triunfales, los puntos álgidos emocionales y los avances que han definido la extraordinaria carrera de Bolt, incluida la superación de momentos bajos como la infame descalificación de 2011.

El «Go Wild Podcast» se sumerge tanto en el deporte como en el estilo de vida, con conversaciones arraigadas en la autenticidad, el coraje y la autoexpresión. A través de estas historias en modo pódcast, PUMA pretende conectar con su audiencia a un nivel más profundo, abrazando las aspiraciones de una nueva generación.

Julie Legrand, directora global sénior de Estrategia de Marca y Comunicación de PUMA, explica: «El lanzamiento del nuevo “Go Wild Podcast” permite a nuestra audiencia profundizar en el ADN de la marca PUMA, contado a través de la perspectiva de individuos inspiradores que realmente encarnan la filosofía de PUMA. En PUMA, queremos defender a las personas que tienen el coraje de ser ellos mismos, y este primer episodio con Usain Bolt puede hacerlo perfectamente. Con conversaciones más íntimas en el “Go Wild Podcast”, pretendemos inspirar a una nueva generación a abrazar la audacia, la autenticidad y la autoexpresión».

Tras el lanzamiento en marzo de la mayor campaña mundial de la marca PUMA hasta la fecha, que defiende el valor de ser uno mismo y la alegría del deporte, el «Go Wild Podcast» se adentra en las trayectorias personales de quienes encarnan esta filosofía.

Los episodios formarán parte de una serie más amplia de contenidos «Go Wild» de PUMA, que desplegará videos exhaustivos sobre figuras notables del deporte y la cultura, junto con contenidos sobre los principales acontecimientos deportivos mundiales de este año, como la maratón de Boston y la Eurocopa de fútbol femenino.

Para ver el primer episodio completo de «Go Wild Podcast» con Colin Jackson y Usain Bolt, visite este enlace, y para ver más sobre la campaña global «Go Wild» de la marca, visite www.puma.com o siga nuestro viaje en las redes sociales @PUMA.

