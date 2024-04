PUMA lanza una potente campaña de marca para reforzar su posicionamiento en el ámbito del rendimiento deportivo

París--(business wire)--abr. 10, 2024--

La empresa deportiva internacional PUMA ha lanzado su primera campaña mundial de la marca en 10 años "FOREVER. FASTER. - See The Game Like We Do" (PARA SIEMPRE. MÁS RÁPIDO. Vea el juego como lo hacemos nosotros) con el objetivo de reforzar el posicionamiento de PUMA como la marca deportiva más veloz del mundo. La campaña transmite la conexión única de la marca con la velocidad e invita a todos, atletas profesionales y aficionados por igual, a ver el juego como lo hace PUMA.

PUMA fue fundada en 1948 por Rudolf Dassler, quien tuvo la visión de crear zapatillas que dotaran a los atletas de agilidad, ligereza y velocidad, igual que un puma. Durante los últimos 75 años, PUMA ha trabajado con los atletas, clubes y federaciones más rápidos del mundo para crear innovaciones punteras que ofrecen excelencia deportiva y victorias que perduran para siempre en la memoria de los seguidores de todo el planeta.

Este año, a través de la campaña mundial de la marca, PUMA demuestra que la velocidad siempre ha estado profundamente arraigada en su ADN. La velocidad siempre ha sido el punto de mira de PUMA. El deseo de ser más rápido y adelantar a los demás está en la naturaleza de todos. Ir más rápido da alegría y provoca una descarga de adrenalina inigualable. La pasión por la velocidad es simplemente universal. "See The Game Like We Do: FOREVER. FASTER." significa ver el deporte y la cultura deportiva de forma diferente y, en última instancia, ganar de una manera que solo pueden hacerlo los más rápidos. De una forma que solo PUMA puede. siempre consigue ser la primera en ver la siguiente jugada, actuar con rapidez según su instinto y marcar el ritmo para que los demás la sigan. Esto es lo que nos permite ver el juego de forma diferente, desafiar las convenciones y crear momentos que vivirán con nosotros para siempre.

"Todo el mundo sueña con tener un superpoder y el de PUMA es la velocidad", comentó Arne Freundt, director ejecutivo de PUMA. "La velocidad es el superpoder que usan los grandes para cambiar el juego. Al igual que nuestros íconos mundiales Mondo Duplantis, Karsten Warholm, Neymar Jr o Breanna Stewart, sabemos que la velocidad da rienda suelta al rendimiento atlético y la victoria en todos. A través de nuestra capacidad para dar vida a la velocidad, PUMA invita a todas las personas a romper sus propios límites, derribar su mejor marca personal y convertirse en una mejor versión de sí mismos, permitiéndoles ver el juego como lo hacemos nosotros: PARA SIEMPRE. MÁS RÁPIDO".

"Nuestra nueva campaña mundial de la marca es la mayor inversión en marketing de PUMA hasta la fecha", declaró Richard Teyssier, vicepresidente de Marca y Marketing. "Es la primera vez que PUMA tiene un único mensaje: ‘FOREVER. FASTER.’ durante todo el año y en todas las categorías de rendimiento, como fútbol, carreras, básquet y balonmano. El mensaje holístico de la marca es emocional y distintivo para asegurarnos de que conecta y resuena con nuestros consumidores objetivo".

“forever. faster. - see the game like we do” se lanza el 10 de abril y se publicitará a través de todos los medios de comunicación, como redes sociales, televisión, relaciones públicas, medios de comunicación fuera del hogar y puntos de venta en todo el mundo. incluirá una película de marca de temática heroica y recursos creativos de apoyo con atletas destacados, como antoine griezmann, breanna stewart, christian pulisic, felix streng, jack grealish, javier "chicharito" hernández, karsten warholm, kai havertz, lamelo ball, luis suárez, memphis depay, mondo duplantis, neymar jr., sergio agüero, shericka jackson, yaroslava mahuchikh y muchos más. a finales de este año, puma presentará videos de marca dedicados y recursos creativos para la copa américa de la conmebol, la eurocopa 2024 de la uefa y los juegos olímpicos de verano de 2024.

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante 75 años, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

