La empresa deportiva PUMA ha comenzado sus celebraciones del Mundial de Atletismo con estilo, dando la bienvenida a los atletas y a la prensa de todo el mundo a la apertura oficial de la PUMA House.

Maria Valdes (directora de Producto de PUMA) y Erin Longin (directora general de la unidad de negocios Run/Train) subieron al escenario junto con los embajadores de PUMA y las figuras emblem√°ticas del atletismo, entre ellas, Karsten Warholm, Marcell Jacobs, Julien Alfred, Mutaz Barshim y Pia Skrzyszowska, mostrando sus preparativos y expectativas para la competencia.

Maria Valdes dijo: ‚Äú2023 es un gran a√Īo para nosotros, marca nuestro 75.¬į aniversario, y realmente creemos que el atletismo es la base de muchos deportes. Hay muchos momentos inolvidables que podemos rememorar sobre lo que el atletismo realmente represent√≥ para nuestra marca. Desde Tommie Smith all√° en 1968 hasta los numerosos r√©cords mundiales de Bolt hace apenas unos a√Īos. Esperamos tener m√°s momentos como esos as√≠ que nos puedan ayudar a moldearnos en los pr√≥ximos a√Īos, empezando aqu√≠ en Budapest‚ÄĚ.

Karsten Warholm se√Īal√≥: "La confianza es algo que se construye. Obviamente, no es algo que nos viene dado. Si as√≠ fuere, no ser√≠a real. Nos preparamos muy bien en el entrenamiento y creo que ese es el secreto de mi confianza. Mi entrenador me cuida mucho a m√≠ y la manera en que trabajamos, siempre tenemos el control. Y luego, por supuesto, cuando vas al Mundial de Atletismo, nunca sabes qu√© puedes sacar de la galera‚ÄĚ.

Marcell Jacobs indic√≥: ‚ÄúQuiz√° sufr√≠ demasiadas lesiones en los √ļltimos dos a√Īos‚Ķ Realmente trat√© de superar todos esos problemas. Soy yo quien quiere estar en buen estado, perfectamente calificado y listo para enfrentar este desaf√≠o tan importante en el Mundial en Budapest.‚Äú

Julien Alfred declaró: “Es fantástico formar parte de la familia Puma. Puma es una gran marca que ha allanado el camino para muchos de mis ídolos y eso es estupendo. ¡Y realmente también amo llegar al nivel máximo!“

Los invitados también tuvieron la oportunidad de escuchar a los atletas jamaiquinos Shericka Jackson, Rasheed Broadbell, Hansle Parchment y a la nueva estrella Jaydon Hibbert.

Shericka Jackson manifestó: “He trabajado duro y no existe la presión para mí. Estoy en buen estado y voy a presentarme, estar en mi carril y enfocarme en mí“.

Rasheed Broadbell dijo: “No se trata realmente de un mal presentimiento [no ser el favorito], sino algo bueno, porque la atención no está puesta en mí, así que no tengo tanta presión encima… Pero, donde quiera que se pongan las miradas, tienen que asegurarse de que lo dan todo. Así que, en lo que a mí respecta, se trata de mantenerme en mi carril, enfocado y dar lo mejor de mí“.

Hansle Parchment manifest√≥: ‚ÄúPor lo general, todos van a los EE. UU. para ir a la universidad, pero a √ļltimo momento cambiamos de opini√≥n y fuimos a la Universidad de West Indies. Creo que fue una buena decisi√≥n para m√≠, de otro modo, estar√≠a corriendo todos los fines de semana en los Estados Unidos. Estoy muy feliz de haber tomado esa decisi√≥n de quedarme en Jamaica‚ÄĚ.

El Mundial de Atletismo de Budapest 2023 se celebrar√° desde el 19 hasta el 27 de agosto.

Puma

PUMA es una de las marcas deportivas l√≠deres en el mundo dedicada al dise√Īo, desarrollo, venta y comercializaci√≥n de calzado, indumentaria y accesorios. PUMA, desde hace ya 75 a√Īos, impulsa incansablemente el deporte y la cultura mediante la creaci√≥n de productos de velocidad para los atletas m√°s veloces del mundo. PUMA ofrece productos de estilo de vida inspirados en el rendimiento y el deporte en categor√≠as como f√ļtbol, ‚Äč‚Äčrunning y entrenamiento, baloncesto, golf y deportes de motor. Colabora con dise√Īadores y marcas de renombre para llevar las influencias del deporte a la cultura y la moda callejeras. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en m√°s de 120 pa√≠ses, emplea a unas 20 000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach/Alemania.

