PUMA nombra a Shirley Li como directora general en China

La empresa deportiva PUMA ha elegido a Shirley Li como nueva Directora General en China, como parte de su estrategia para reforzar su negocio en este importante mercado.

Shirley, nacida en China y que se incorpor√≥ a PUMA a principios de 2023 como directora comercial, cuenta con m√°s de 20 a√Īos de experiencia en el sector y ha alcanzado un profundo conocimiento del mercado y el consumidor chinos. Antes de formar parte de PUMA, Shirley trabaj√≥ como vicepresidenta de ventas al por mayor en adidas y es licenciada en Derecho por la Universidad de Fudan.

Sustituye a Philippe Bocquillon, que pasar√° a desempe√Īar el cargo de director de √°rea de PUMA para la Gran China, que incluye China, Taiw√°n y Hong Kong. Philippe asumir√° tambi√©n el cargo de director general en Hong Kong, mientras que Paul Yu seguir√° siendo director general en Taiw√°n. Tanto Shirley como Paul depender√°n de Philippe.

¬ęEstoy muy entusiasmado porque abriremos un nuevo cap√≠tulo para PUMA China bajo el nuevo liderazgo de Shirley¬Ľ, dijo Arne Freundt, director ejecutivo de PUMA. ¬ęEstoy convencido de que bajo su liderazgo repuntaremos con fuerza en China, que es una de nuestras prioridades estrat√©gicas clave. Quiero agradecer a Philippe sus m√°s de 10 a√Īos como director general de PUMA China. Ha hecho un gran trabajo en circunstancias muchas veces desafiantes y le deseo todo lo mejor para su nuevo papel como director de √°rea¬Ľ.

Al reemplazar a Shirley, David Lu reforzar√° a√ļn m√°s la alta direcci√≥n de PUMA China. Lleva en PUMA desde marzo de 2023 y ha trabajado en la industria de la moda y el deporte durante m√°s de 15 a√Īos. En los √ļltimos a√Īos, trabaj√≥ como director general de operaciones minoristas en Levi's.

Todos estos cambios entrar√°n en vigor el 1 de julio de 2023.

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas m√°s importantes del mundo, dise√Īa, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA, durante 75 a√Īos, ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creaci√≥n de productos para los atletas m√°s r√°pidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categor√≠as como el f√ļtbol, las carreras y el entrenamiento, el b√°squetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con dise√Īadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en m√°s de 120 pa√≠ses, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede est√° en Herzogenaurach (Alemania).

