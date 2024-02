HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--feb. 7, 2024--

La empresa deportiva PUMA ha obtenido un reconocimiento por su liderazgo en transparencia corporativa y su actuación en materia de cambio climático, otorgado por la organización medioambiental sin fines de lucro CDP, lo que le ha valido un puesto en la "Lista A" anual.

Sobre la base de los datos comunicados a través del cuestionario 2023 de CDP sobre el cambio climático, PUMA es una de las pocas empresas que han obtenido una "A", de entre las 23 000 que respondieron. De este modo, PUMA entra en la "Lista A" por segundo año consecutivo.

"Reducir nuestras emisiones de CO 2 es una prioridad para PUMA, tanto en la cadena de suministro como en nuestras propias oficinas, tiendas y almacenes", declaró Anne Laure Descours, directora de abastecimiento de PUMA. "Estar en la 'Lista A' del CDP es un gran reconocimiento a nuestros esfuerzos, pero no nos vamos a conformar y seguiremos reforzando nuestros objetivos de descarbonización".

PUMA se propone reducir las emisiones de CO 2 a lo largo de toda su cadena de valor. Esto incluye el abastecimiento de materias primas, la producción de tejidos y productos acabados, la logística, el suministro energético de los almacenes, tiendas y oficinas de PUMA e incluso su flota de vehículos corporativos.

"Para quienes han firmado la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática, la divulgación de datos a CDP es un requisito fundamental, ya que la transparencia tiene una importancia esencial para el análisis y la comprensión de la acción climática y el progreso", declaró Lindita Xhaferi-Salihu, responsable de Compromiso Sectorial con el Cambio Climático de la ONU. "Felicitamos a PUMA por entrar en la Lista A de CDP por segundo año consecutivo y agradecemos a la compañía su continuo liderazgo en este ámbito".

En 2023, los principales proveedores de nivel 1 de PUMA, que producen artículos acabados, aumentaron su uso de energía renovable al 23,1 %, mientras que la cuota de energía renovable entre los principales proveedores de nivel 2 de PUMA, que fabrican materiales, aumentó al 21,7 %. PUMA obtiene el 100% de energía renovable, lo que incluye certificados de atributo de energía renovable, para sus propias entidades.

El año pasado, PUMA envió tan solo el 0,3 % de sus productos por vía aérea y cambió a la modalidad de transporte de bajas emisiones con su socio logístico Maersk. El parque de vehículos corporativos de PUMA consta ahora de un 35 % de vehículos con cero o bajas emisiones.

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA, durante 75 años, ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

CDP es una organización mundial sin fines de lucro que gestiona el sistema mundial de divulgación medioambiental para empresas, ciudades, estados y regiones. Fundada en el año 2000 y trabajando con más de 740 instituciones financieras y más de 136 billones de dólares en activos, CDP fue pionera en el uso de los mercados de capitales y la contratación corporativa para motivar a las empresas a divulgar sus impactos ambientales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, salvaguardar los recursos hídricos y proteger los bosques. Más de 24 000 organizaciones de todo el mundo hicieron públicos sus datos a través de CDP en 2023, con más de 23 000 empresas (incluidas empresas que cotizan en bolsa por valor de dos tercios de la capitalización bursátil mundial) y más de 1100 ciudades, estados y regiones. Totalmente alineado con el grupo de trabajo TCFD, CDP posee la mayor base de datos medioambientales del mundo, y las puntuaciones de CDP se utilizan de manera generalizada para impulsar las decisiones de inversión y contratación hacia una economía con cero emisiones de carbono, sostenible y resiliente. CDP es miembro fundador de la iniciativa Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda y la iniciativa Net Zero Asset Managers. Visite cdp.net o síganos en @CDP para obtener más información.

