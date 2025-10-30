Puma recortará 900 empleos e inicia una nueva estrategia tras la caída de las ventas

Por Linda Pasquini y Helen Reid

30 oct (Reuters) - El fabricante alemán de ropa deportiva Puma anunció el jueves que recortará 900 puestos de trabajo de su plantilla corporativa en todo el mundo para finales de 2026, al tiempo que anunció una serie de medidas para reactivar el negocio y combatir la fuerte caída de las ventas.

La empresa ya había recortado 500 puestos en todo el mundo este año como parte de un programa de reducción de costes anunciado en marzo.

Puma dijo que ampliaría el programa, en un intento de dar la vuelta a su rendimiento, bajo el nuevo presidente ejecutivo, Arthur Hoeld.

La disminución de la cuota de mercado y la escasa demanda de calzado y ropa de la marca, así como el impacto en todo el sector de los aranceles estadounidenses a las importaciones, llevó a Puma a advertir de pérdidas anuales a finales de julio.

Las acciones de la empresa han perdido más del 50% de su valor en lo que va de año.

