PUMA redefine el juego: La campaña «Go Wild» revela una estrategia y un posicionamiento de marca audaces

PUMA, la empresa deportiva mundial, anuncia el lanzamiento de su mayor campaña de marca global hasta la fecha, «Go Wild», que marca una evolución en su identidad de marca y muestra a los corredores reorganizando sus vidas para perseguir las cimas del «running». La campaña celebra al individuo y anima a todos, aficionados y atletas profesionales por igual, a dar rienda suelta a su verdadero yo y descubrir la grandeza de su naturaleza.

Durante 75 años, PUMA ha impulsado de manera infatigable el deporte y la cultura y, como marca deportiva líder, siempre ha promovido el deporte como una forma de abrazar la autoexpresión y la alegría. Con el lanzamiento de la campaña «Go Wild», PUMA defiende el poder de revelar tu verdadero yo a través del deporte, mostrando que se trata del coraje de ser uno mismo, liberando tu auténtico yo y, a su vez, dando rienda suelta a tu grandeza.

«PUMA ha sido siempre el hogar de atletas que alcanzaron la grandeza en el deporte siendo ellos mismos y siguiendo su propio camino hacia el éxito», comenta Arne Freundt, directora ejecutiva de PUMA. «Personalidades icónicas del pasado y del presente como Tommie Smith, Usain Bolt, Breanna Stewart o Neymar son grandes embajadores del ADN único de PUMA: nuestros atletas que con su gran personalidad abrazan la autoexpresión y la alegría. Con nuestra segunda campaña de marca, estamos dando otro paso importante en el fortalecimiento de nuestra conexión distintiva y emocional con nuestros consumidores en nuestra trayectoria de elevación de la marca ».

Más allá de idolatrar el rendimiento, lo que PUMA pretende es inspirar a las personas para que den rienda suelta a su energía salvaje a través del deporte. Al captar el instinto humano que todos sentimos al practicar deporte, PUMA se propone ampliar su presencia mundial y establecer conexiones más significativas con su público.

«Esta nueva campaña de marca representa una visión renovada del deporte y un nuevo capítulo para PUMA, alineado con las expectativas de una generación más joven y arraigado en la historia de PUMA. En tiempos de seguidores en las redes sociales y de la cultura del “meme”, queremos animar a los atletas profesionales y a los del día a día a mirar dentro de sí mismos para encontrar su propia grandeza y tener el coraje de dar rienda suelta a su verdadero yo», explica Richard Teyssier, vicepresidente global de Marca y Marketing de PUMA.

La campaña de 2025 arranca con el lanzamiento de la película de héroes «Go Wild», un homenaje a los corredores que descubren la euforia del corredor (un subidón de sustancias químicas felices que se liberan durante la actividad física), en consonancia con la respuesta positiva del público en este espacio y arraigada en la creencia de que correr es lo mejor cuando se persigue la euforia del corredor. La película «Go Wild» se aleja de los atletas y las celebridades y, en su lugar, celebra al corredor del día a día, incluidos los corredores principiantes, un corredor con su perro, una madre primeriza o una comunidad de corredores, todos ellos tomando decisiones fieles a sí mismos y persiguiendo el subidón de una carrera.

Para reforzar aún más el mensaje «Go Wild», PUMA lanzará una serie de contenidos con la intención de explicar «Go Wild» a su público a través de las historias de los embajadores de PUMA. Desde Tommie Smith en 1968 y Usain Bolt en 2008 hasta Mondo Duplantis en 2024, la autoexpresión a través del deporte siempre ha estado en el corazón de los embajadores de PUMA. Como ningún otro, ellos saben lo que significa ser salvaje, y ellos son nuestros Wild Ones.

La campaña mundial «Go Wild» se pone en marcha el 20 de marzo y continuará durante 2025 y 2026, destacando estratégicamente diferentes categorías deportivas, como el básquetbol y el fútbol, y aprovechando los principales acontecimientos deportivos mundiales.

Para más información sobre PUMA Go Wild, visite www.puma.com o siga nuestra trayectoria en las redes sociales @PUMA.

PUMA

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA lleva 75 años impulsando de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA se compromete a redefinir el deporte y la expresión personal, permitiendo a atletas y consumidores rendir al máximo sin dejar de ser fieles a sí mismos. Con un enfoque en la innovación, la autenticidad y la alegría, PUMA sigue superando los límites del rendimiento y el estilo deportivo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach, Alemania.

