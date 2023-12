HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--dic. 12, 2023--

La empresa deportiva mundial PUMA, junto con el Manchester City Football Club y Chess.com, organizó una charla exclusiva entre dos figuras geniales: Pep Guardiola del mundo del fútbol y Magnus Carlsen del mundo del ajedrez. Los embajadores de PUMA hablaron de momentos inolvidables de sus carreras, elaboraron estrategias y tácticas en ambos deportes y compartieron algunos consejos y trucos con los aficionados.

Magnus Carlsen and Pep Guardiola shared unforgettable moments from their careers and elaborated on strategies and tactics in both sports. (Photo: Business Wire)

«Me encanta el fútbol desde siempre. Jugaba todos los días. No volvía a casa del colegio, me quedaba allí para jugar al fútbol. Luego, cuando volvía a casa jugaba al ajedrez. Lo cierto es que se me daba mejor el ajedrez, así que seguí haciéndolo», comentó Magnus Carlsen, pentacampeón mundial de ajedrez.

Pep y Magnus analizaron goles y jugadas concretas, haciendo hincapié en la importancia que tienen la paciencia, la estrategia y la adaptación a las acciones del rival. Guardiola destaca lo importante que es controlar el medio, tanto en el fútbol como en el ajedrez, mientras que Carlsen establece similitudes entre atacar por un lado y generar ventajas. También debaten sobre el papel del instinto y el manejo de lo imprevisible para alcanzar el éxito.

En la conversación, ambos indagan en los aspectos mentales de las situaciones de mucha presión, con especial hincapié en la necesidad de actuar con calma y poder adaptarse al contexto. También comparten ideas de sus respectivos campos y muestran el pensamiento estratégico y la maestría que requieren el fútbol y el ajedrez. «Creo que la forma en que hay que deshacerse de los defensores con el ataque depende del movimiento del rival. Se debe prestar atención a lo que hace el rival en cada movimiento y reaccionar ante ello. Magnus tiene dos horas para hacer el siguiente movimiento. Nosotros, en el fútbol, tenemos un segundo para reaccionar o tomar una decisión», explicó Pep.

La conversación concluye con reflexiones sobre partidas prolongadas, de las que Carlsen recuerda una que duró 7,5 horas, y Guardiola expresa su admiración por semejante dedicación y concentración.

Vea la entrevista completa en el canal de PUMA en YouTube: https://youtu.be/5gLm9KSf_RQ. También está disponible en Man City YouTube.

Puma

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA, durante 75 años, ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

Manchester city football club

El Manchester City FC recibió inicialmente el nombre de St Mark's West Gorton en 1880 y se convirtió oficialmente en el Manchester City FC en 1894. La sede del club, situada en el amplio Etihad Campus, incluye el Etihad Stadium, con capacidad para 53 500 espectadores, el Joie Stadium, con capacidad para 7000, y la City Football Academy, un centro de rendimiento, entrenamiento y desarrollo juvenil de última generación en el que trabajan los equipos masculino, femenino y la academia del club.

Considerada la marca de club de fútbol más valiosa del mundo por Brand Finance, el Manchester City FC desarrolla hoy por hoy la mejor experiencia para los aficionados en el Etihad Campus y es un destino de ocio y entretenimiento durante todo el año. El club se ha comprometido a operar de manera sostenible y responsable desde el punto de vista social y garantiza que la igualdad, la diversidad y la inclusión estén integradas en sus procesos de toma de decisiones, su cultura y sus prácticas.

Para más información, visite www.mancity.com.

Chess.com

Chess.com, fundada en 2005, es la plataforma de ajedrez en línea más importante del mundo con la misión de hacer crecer el juego del ajedrez y ayudar a los ajedrecistas de todo el planeta a disfrutar del juego. Chess.com es el principal proveedor de juegos de ajedrez y servicios relacionados con el ajedrez, como un dinámico foro y una red social, un canal de noticias, una academia de ajedrez, una plataforma de entrenamiento, tácticas y rompecabezas, torneos en directo, un sitio web independiente para niños ( http://chesskid.com ) y ChessTV. En junio de 2023, Chess.com fue nombrada una de las 100 empresas más influyentes de TIME. En octubre de 2023, el número de miembros de Chess.com superó los 150 millones en todo el mundo.

