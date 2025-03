PUMA se convierte en socio oficial de la Premier League

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--mar. 17, 2025--

La empresa deportiva mundial PUMA firmó un contrato oficial con la Premier League, la liga de fútbol más vista alrededor de todo el mundo, como parte de una estrategia de la empresa para elevar la marca y reforzar su credibilidad en el rendimiento deportivo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250317902480/es/

Global sports company PUMA has signed an official agreement with the Premier League, the most-watched football league globally, as part of the company’s strategy to elevate the brand and strengthen its sports performance credibility.

Esta colaboración sin precedentes hará que PUMA se convierta en el Proveedor oficial de pelotas de fútbol de la Premier League; este contrato incluye el suministro de pelotas en todos los partidos de la Liga desde el comienzo de la temporada 2025/26.

A través de esta asociación, PUMA también le brindará su apoyo a la Premier League a través de múltiples iniciativas, que van desde programas de fútbol comunitarios que fomentan el talento de base hasta campañas de marketing que generan alto impacto y eventos como la Premier League Summer Series, que se celebrará en Estados Unidos en el mes de julio.

“El contrato con la Premier League, que es la liga de fútbol más vista de todo el mundo, es un paso importante en la estrategia de promoción de marca PUMA", manifestó el CEO de PUMA, Arne Freundt. “Estamos deseando llevar nuestra tecnología de rendimiento a la vanguardia del juego y conectar de esta manera con los numerosos aficionados de todo el mundo. Con la pelota de PUMA en el centro de atención durante cada partido de esta liga increíble, crearemos momentos inolvidables no solo para los jugadores, sino también para los aficionados".

La Premier League, que se retransmite a 900 millones de hogares en 189 países, ofrece una plataforma incomparable para alcanzar la visibilidad y el crecimiento internacional. Con el amplio alcance mundial de la competición y el compromiso de PUMA no solo con el rendimiento, sino también con la innovación, esta colaboración está preparada para impulsar tanto la notoriedad de marca como el compromiso, brindando experiencias de primera calidad a aficionados, atletas y comunidades por igual.

PUMA ya cuenta con una presencia significativa en la Premier League gracias a su asociación oficial con el Manchester City, que es el actual campeón de la liga. Además, varios de los mejores jugadores de la Premier League, como Jack Grealish (Manchester City), Kai Havertz (Arsenal), James Maddison (Tottenham Hotspur), Harry Maguire (Manchester United), Jordan Pickford (Everton) y Marc Cucurella (Chelsea), forman parte de la creciente lista de atletas de élite de PUMA.

Richard Masters, director general de la Premier League, agregó lo siguiente: "Estamos encantados de darle la bienvenida a PUMA como Proveedor oficial de pelotas de fútbol de la Premier League. PUMA tiene una orgullosa historia de participación en el fútbol desde hace ya varios años y esperamos ver la nueva pelota en todos nuestros partidos a partir de este verano".

"Su alcance global y su compromiso con la excelencia se alinean con nuestros valores, y realmente estamos entusiasmados de trabajar juntos en una serie de proyectos para impulsar el increíble trabajo que se realiza en las comunidades e inspirar a los aficionados de todo el mundo".

PUMA

PUMA es una de las principales marcas deportivas del mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante más de 75 años, PUMA fomentó incansablemente el deporte y la cultura y creó productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida que están inspirados en el deporte en categorías como fútbol, running y entrenamiento, baloncesto, golf y automovilismo. Además, colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura de la calle y la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250317902480/es/

CONTACT: CONTACTO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Luke Haidarovic, responsable de marketing y relaciones públicas globales y medios de comunicación de deportes de equipo luke.haidarovic@puma.com

KEYWORD: EUROPE GERMANY UNITED KINGDOM

INDUSTRY KEYWORD: SPORTS SOCCER MARKETING COMMUNICATIONS EVENTS/CONCERTS OTHER SPORTS LICENSING (SPORTS) ENTERTAINMENT

SOURCE: PUMA

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/17/2025 05:22 PM/DISC: 03/17/2025 05:21 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20250317902480/es