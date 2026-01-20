Puma suministrará equipaciones a McLaren, campeón de F1

LONDRES, 20 ene (Reuters) -

Puma suministrará la equipación del equipo McLaren, campeón de Fórmula Uno, esta temporada en un acuerdo de varios años que también cubre actividades en IndyCar, World Endurance a partir de 2027, carreras virtuales y la serie F1 Academy femenina.

No se han dado detalles financieros.

"Nuestro deporte está en una forma increíble, y ha sido fantástico ver la afluencia de grandes marcas de moda y estilo de vida que buscan formas profundas y significativas de comprometerse con nuestra creciente base global de seguidores", dijo el CEO de McLaren Racing, Zak Brown.

McLaren ya tenía un acuerdo con Castore, que según algunos medios ascendía a 30 millones de libras (40,41 millones de US$) al año.

Puma también equipa a Ferrari y Aston Martin. Williams, por su parte, se ha pasado a la marca estadounidense New Era.

(1 US$ = 0,7424 libras) (Reporte de Alan Baldwin, editado en español por Javier Leira)