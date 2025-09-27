Pumas arrollados 67-30 por Sudáfrica en el Rugby Championship

Argentina sufrió un duro correctivo (67-30) en su visita a Sudáfrica, este sábado en Durban, en la quinta y penúltima jornada del Rugby Championship, donde los campeones mundiales dieron un gran paso para revalidar su título de la pasada edición.

El apertura Sacha Feinberg-Mngomezulu fue una auténtica pesadilla para Los Pumas, con 37 puntos en el partido, gracias a tres tries, ocho conversiones y dos penales.

En la última jornada, sudafricanos y argentinos volverán a enfrentarse, el sábado de la próxima semana en Londres.

Será en el marco de una sexta y última jornada a la que Sudáfrica llegará como líder (15 puntos) con un punto de ventaja sobre Nueva Zelanda (14), que este sábado venció 33-24 en el Eden Park de Auckland.

Australia queda ahora tercera con 11 unidades, mientras que Argentina, que ganó dos de los tres partidos disputados en esta edición, cierra la llave de cuatro equipos de esta competición de las potencias del hemisferio sur, con 9 puntos.

