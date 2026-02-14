Pumas encuentra alivio tras eliminación en Concacaf y Mohamed vence a Abreu

Recién eliminados de la Concachampions, los Pumas tuvieron su bálsamo este viernes al vencer con remontada y de visita 3-2 al Puebla en el arranque de la sexta fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano, mientras que el Toluca se impuso 1-0 al Tijuana.

Los felinos de la Universidad Nacional llegaron a este juego heridos por la eliminación que sufrieron el martes ante el San Diego FC en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, con marcador global de 4-2.

La Franja del Puebla dirigida por el español Alberto Espigares sufrió su tercera derrota en el torneo y se quedó con cinco puntos en la posición número 13.

Los Pumas del entrenador mexicano Efraín Juárez llegaron a 12 unidades, ascendieron al segundo lugar y se mantuvieron como uno de los tres equipos invictos de la competencia junto con el líder Guadalajara y el campeón Toluca.

"Estoy muy contento por los jugadores, cuando se gana es por ellos, hay que darles todo el mérito. Ellos son los que avalan el trabajo del entrenador. La realidad es que no empezamos bien el partido, remontar dos goles no es fácil, pero después el equipo muestra entendimiento y garra para sacar el resultado", dijo Juárez.

El Puebla parecía encaminarse a una cómoda victoria con goles del defensa costarricense Juan Vargas (29'), con un remate de cabeza, y del colombiano Édgar Guerra (41') tras un contragolpe.

Los felinos universitarios mostraron capacidad de reacción y remontaron con un testarazo de Guillermo Martínez (44'), un penal cobrado por el paraguayo Robert "El Pantera" Morales (64') y del brasileño Juninho Vieira (88') con una media vuelta en el área.

- Toluca celebra 109 años con triunfo -

Después, en el estadio Nemesio Diez, con 109 años recién cumplidos el día anterior, el Toluca venció de manera apretada 1-0 al Tijuana.

Los Diablos Rojos del entrenador argentino Antonio "El Turco" Mohamed llegaron a 12 puntos para colocarse en la tercera posición.

Los Xoloitzcuintles dirigidos por el uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu perdieron lo invicto y se quedaron con siete unidades en el décimo casillero.

"Si hubiéramos salido a hacer presión alta y a jugar de igual a igual, el box to box, como a los líricos del fútbol les gustaría, nos comemos cinco (goles). El rival tiene su jerarquía, su nivel y es el bicampeón, y yo tenía que minimizarlo para tener el marcador cerca y tener la posibilidad de tomar riesgos como sucedió en el segundo tiempo", analizó el Loco Abreu.

"Además debía tener en cuenta los 2.800 metros de altitud, que también juega con la velocidad del balón y la falta de recuperación de oxígeno", detalló el entrenador uruguayo.

El portugués Paulo Dias "Paulinho", flamante tricampeón de goleo, anotó por segunda jornada consecutiva para darle la victoria al Toluca.

En el transcurso del partido, a Paulinho le anularon dos goles por fuera de lugar.