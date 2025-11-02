Pumas golea al Tijuana de Abreu y mantiene posibilidades de llegar a repesca

Los Pumas mantuvieron sus esperanzas de clasificar al play in (repechaje) del fútbol mexicano tras vencer 4-1 al Tijuana, el domingo en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México por la decimosexta jornada del torneo Apertura 2025.

Dirigidos por el mexicano Efraín Juárez, los Pumas llegaron a 18 puntos y tomaron el décimo lugar de la clasificación.

Los Xoloitzcuintles del Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu se quedaron con 21 unidades en la novena posición.

El play in del fútbol mexicano es la última oportunidad para que los equipos que terminen la fase regular entre la séptima y la décima posición de la clasificación busquen los dos últimos lugares para los cuartos de final.

José Juan Macías marcó el 1-0 para los Pumas de la Universidad Nacional con un remate de cabeza angulado (15') ante el vuelo del portero Antonio Rodríguez.

El colombiano Álvaro Angulo, con un tiro punteado de zurda y frente al arco (42'), aumentó la ventaja a 2-0 ante la mirada desconsolada de Sebastián Abreu.

Tras robar la pelota en un intento de salida de los Xolos, los Pumas consiguieron el 3-0 con un remate de Rodrigo López dentro del área (44') que se coló entre las piernas del guardameta.

Los Xolos se acercaron 3-1 con un penalti cobrado por Kevin Castañeda (65') al centro del arco mientras el portero costarricense Keylor Navas se lanzó a su izquierda.

El español Rubén Duarte sentenció el 4-1 definitivo (71') al rematar una pelota que había rechazado el cancerbero.

--Resultados de la jornada

-Viernes:

Necaxa-Santos 4-1

Atlético San Luis-Juárez 1-2

Puebla-Cruz Azul 0-3

-Sábado:

Atlas-Toluca 0-0

Monterrey-Tigres 1-1

América-León 2-0

-Domingo:

Pumas-Tijuana 4-1

Querétaro-Mazatlán Más tarde

Pachuca-Guadalajara Más tarde

str/ag