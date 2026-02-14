Pumas reacciona y encuentra alivio ante Puebla tras la eliminación en Concachampions

Recién eliminados de la Concachampions, los Pumas tuvieron su bálsamo este viernes al vencer con remontada y de visita 3-2 al Puebla, en el arranque de la sexta fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Los felinos de la Universidad Nacional llegaron a este juego heridos por la eliminación que sufrieron el martes ante el San Diego FC en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, con marcador global de 4-2.

La Franja del Puebla dirigida por el español Alberto Espigares sufrió su tercera derrota en el torneo y se quedó con cinco puntos en la posición número 13.

Los Pumas del entrenador mexicano Efraín Juárez llegaron a 12 unidades, ascendieron al segundo lugar y se mantuvieron como uno de los tres equipos invictos de la competencia junto con el líder Guadalajara y el campeón Toluca.

El Puebla parecía encaminarse a una cómoda victoria con goles del defensa costarricense Juan Vargas (29'), con un remate de cabeza, y del colombiano Édgar Guerra (41') tras un contragolpe.

Los felinos universitarios mostraron capacidad de reacción y remontaron con un testarazo de Guillermo Martínez (44'), un penal cobrado por el paraguayo Robert "El Pantera" Morales (64') y del brasileño Juninho Vieira (88') con una media vuelta en el área.

Más tarde en el estadio Nemesio Diez, el Toluca del entrenador argentino Antonio "El Turco" Mohamed recibía al Tijuana dirigido por el uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu.