Pumas se mantiene invicto y Juárez rescata empate en el Clausura mexicano

Los Pumas se mantuvieron invictos en el fútbol mexicano al rescatar el empate 1-1 como locales ante el León, mientras que el Juárez evitó la derrota en casa del Santos al arrancarle un 2-2, en partidos disputados este domingo por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

El primer gol del brasileño Juninho Vieira en el fútbol mexicano valió el empate con el que los Pumas (7°) llegaron a cinco puntos.

El colombiano Díber Cambindo (9'), con un remate de cabeza, puso en ventaja al León (10°) que llegó a cuatro unidades.

"Empezamos perdiendo con un gol de vestidor y eso pesa. Empezamos a correr riesgos innecesarios, sin orden, y el equipo se empezó a fragmentar en el primer tiempo y no generamos muchas opciones de gol", comentó Efraín Juárez, entrenador de los Pumas.

"En el segundo tiempo, corrigiendo un par de cosas tácticas, el equipo se mostró como la gente quiere verlo: atrevido, jugando hacia adelante", añadió Juárez.

Los Pumas siguen sin ganar como locales en el estadio Olímpico Universitario donde llevan dos empates.

- Santos ya sumó un punto -

En el estadio Corona, los Bravos de Juárez (9°) dirigidos por el portugués Pedro Caixinha le sacaron el empate 2-2 a los Guerreros del Santos (17°) del entrenador español Francisco Rodríguez.

El argentino Ezequiel Baullade (26') y Francisco Villalba (59') marcaron por los Guerreros que sumaron su primer punto en el torneo.

Rodolfo Pizarro (55') y el panameño José Luis Rodríguez "El Puma" (70') anotaron por los Bravos que llegaron a cuatro unidades.

La jornada se cerraba más tarde en el estadio Hidalgo con la visita del América al Pachuca.