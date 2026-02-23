Pumas UNAM gana con doblete de colombiano Angulo en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb - Pumas UNAM, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, ganó el domingo 2-0 a Monterrey gracias a un doblete del defensor colombiano Álvaro Angulo en la séptima jornada del torneo Clausura.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a 15 puntos para ubicarse en el tercer lugar general, por abajo de Guadalajara y Cruz Azul, que registran 18 y 16 unidades, respectivamente.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, Pumas se puso en ventaja a los nueve minutos cuando Angulo remató de volea en el área un centro enviado desde el sector derecho.

El colombiano metió su doblete a los 24 minutos cuando definió de zurda en el área chica después de que el portero Luis Cárdenas rechazó un remate del paraguayo Robert Morales.

El partido entre Querétaro y Bravos de Ciudad Juárez fue reprogramado por cuestiones de seguridad después de que el narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", murió en una acción militar, lo que desencadenó una ola de violencia, con vehículos incendiados y hombres armados bloqueando carreteras en más de media docena de estados de México.

El sábado, Cruz Azul cortó el paso invicto que registraba el líder Guadalajara tras ganarle 2-1, el actual campeón Toluca goleó 3-0 como visitante a Necaxa, Atlas remontó dos goles en contra y venció 3-2 al Atlético de San Luis, León derrotó 2-1 a Santos Laguna, mientras que Tijuana y Mazatlán empataron 1-1.

El viernes, América goleó 4-0 como visitante a Puebla, mientras que Pachuca remontó un gol en contra y ganó 2-1 en su visita a Tigres UANL. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)