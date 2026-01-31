Pumas UNAM golea en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene - Pumas UNAM, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, goleó el viernes 4-0 a Santos Laguna con doblete de Jordan Carrillo en el inicio de la cuarta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano.

Con su segunda victoria, el club de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a ocho puntos para ubicarse momentáneamente en el tercer lugar general, por abajo de Guadalajara y Cruz Azul, que registran nueve unidades cada uno.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, Pumas se puso en ventaja a los 12 minutos cuando Carrillo remató con la cabeza un centro enviado desde el sector derecho.

El panameño Adalberto Carrasquilla aumentó la ventaja para Pumas a los 21 minutos con un disparo desde fuera del área.

Carrillo anotó su doblete a los 31 minutos con un disparo dentro del área.

El cuarto gol de Pumas cayó a los 39 minutos cuando Alan Medina metió el balón pegado al poste izquierdo con un disparo desde fuera del área.

Por su parte, Cruz Azul derrotó 4-3 como visitante a Bravos de Ciudad Juárez con goles de los argentinos Agustín Palavecino, José Antonio Paradela y Carlos Rodolfo Rotondi, y otro tanto de Carlos Rodríguez.

Para el equipo local anotaron el colombiano Óscar Estupiñán en dos ocasiones y el brasileño Guilherme Castilho.

Cruz Azul finalizó el partido con un hombre menos debido a la expulsión del uruguayo Gabriel Fernández.

En el otro encuentro del viernes, Puebla y el bicampeón Toluca empataron sin goles.

El sábado se jugarán los partidos entre América-Necaxa, Atlético San Luis-Guadalajara, Atlas-Mazatlán, Monterrey-Tijuana y León-Tigres UANL.

La jornada se completará el domingo cuando Pachuca visite a Querétaro. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)