Pumas unam registra tercer triunfo consecutivo en fútbol mexicano

Ciudad de méxico, 24 oct (reuters) - pumas unam registró el domingo su tercer triunfo consecutivo en el torneo grita méxico a21 tras ganar 3-1 a tijuana con gol y asistencia del argentino juan ignacio dinenno.

Con su cuarta victoria del torneo, el club de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a 17 puntos para ubicarse en el decimotercer lugar general.

"Meter gol es lo que nos faltaba, somos un equipo que tiene la idea consolidada. Dependemos de nosotros mismos, y este equipo va a salir adelante", dijo el director técnico de Pumas, el argentino Andrés Lillini.

"El equipo no lo venía haciendo mal, pero nos faltaba el gol. Ahí vamos poco a poco, pero no va servir de nada si no entramos a la liguilla", agregó.

Pumas anotó el primer gol a los 45 minutos cuando Arturo Ortiz remató con la cabeza un centro enviado desde el sector izquierdo.

El argentino Juan Ignacio Dinenno aumentó la ventaja para Pumas a los 47 minutos cuando aprovechó un error defensivo y definir con un disparo desde fuera del área que entró pegado al poste derecho.

El argentino Favio Álvarez anotó el tercero a los 55 minutos con un vistoso remate de volea tras centro enviado por Dinenno desde el sector derecho.

Los "Xoloitzcuintles" de Tijuana descontaron a los 65 minutos por conducto de Vladimir Loroña, quien anotó tras una serie de rebotes dentro del área.

La jornada se completará más tarde el domingo cuando Atlas visite al Atlético de San Luis, Santos Laguna sea local ante Toluca y Pachuca se enfrente a Bravos de Ciudad Juárez.

El sábado, América aseguró el liderato general del torneo tras registrar su cuarto triunfo consecutivo al ganar 1-0 a Tigres UANL.

Con su décima victoria del torneo, las "Águilas", que ya están clasificadas a la postemporada, llegaron a 34 puntos en lo más alto de la tabla general, lugar que ya no dejarán aunque pierdan los dos últimos partidos de la temporada regular, y en la liguilla jugarán como locales los partidos de vuelta.

A la postemporada o liguilla acceden directamente los clubes que ocupan los primeros cuatro lugares al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Los otros ocho equipos que ocupan del sitio 5 al 12 se enfrentarán a un solo partido y los cuatro clubes ganadores se reubicarán en los lugares 5 al 8, según su posición en la tabla, para jugar los cuartos de final.

En los otros partidos del sábado, León y Necaxa ganaron 1-0 como visitantes a Puebla y Monterrey, respectivamente. En tanto, Guadalajara y el actual campeón Cruz Azul empataron 1-1.

En el primer partido de la jornada, Mazatlán remontó el viernes un marcador adverso y ganó 2-1 a Querétaro. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)