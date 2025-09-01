Pumas UNAM saca agónico triunfo con primer gol de galés Ramsey en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 31 ago - Pumas UNAM sacó el domingo un agónico triunfo en tiempo de reposición gracias al primer gol del galés Aaron Ramsey ante Atlas en la séptima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México, que registraba tres empates consecutivos desde su última victoria el 25 de julio cuando venció a Querétaro, llegó a nueve puntos para ubicarse en el décimo lugar general.

"Estoy muy tranquilo porque el funcionamiento de mi equipo es realmente bueno ante un rival que juega bien al fútbol y que es muy ordenado más allá del resultado. El gol es muy bonito en todos sentidos porque lo hace Ramsey y por cómo fue a celebrar con todo el equipo", dijo en conferencia de prensa el director técnico de Pumas, Efraín Juárez.

"Con eso es con lo que más me quedo de este partido: cómo va a celebrar con todo el equipo, cómo se levantó toda la banca, porque sabemos todo lo que cuesta y quién lo hizo", agregó.

Pumas dominó el partido disputado en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, y generó algunas opciones de gol que no concretaron.

Cuando parecía que Pumas sumaba otro empate, Ramsey anotó el gol de la victoria a los 92 minutos cuando remató de volea en el área chica un tiro de esquina enviado desde el sector derecho.

En el partido que cerró la jornada, Tijuana goleó 3-0 a Necaxa con doblete del camerunés naturalizado belga Frank Boya y otro tanto del ecuatoriano Adonis Preciado.

El sábado, América registró su cuarto triunfo consecutivo en el torneo tras ganar 2-0 a Pachuca, Cruz Azul venció 2-1 como visitante a Guadalajara, Tigres UANL derrotó 1-0 en su visita a Santos Laguna y León goleó 3-0 a Querétaro.

En el inicio de la jornada, el actual campeón Toluca goleó el viernes 3-1 como visitante al Atlético de San Luis, Monterrey se consolidó como líder tras registrar su sexto triunfo consecutivo al golear 4-2 en su visita a Puebla, y Bravos de Ciudad Juárez ganó 1-0 a Mazatlán. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)