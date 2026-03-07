Pumas UNAM saca triunfo visitante en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 6 mar - Pumas UNAM, uno de los ‌clubes más populares ‌del ⁠fútbol mexicano, sacó el viernes un triunfo de su visita a Necaxa ​por 1-0 ⁠en ⁠la décima jornada del torneo Clausura.

Con su quinta ​victoria, el club de la Universidad Nacional Autónoma ‌de México llegó a 19 ​puntos para ubicarse ​en el tercer lugar general, por abajo de Cruz Azul y Toluca, que registran 22 y 21 unidades, respectivamente.

Pumas dominó la mayor parte del partido disputado ​en el estadio Victoria y generó varias ocasiones de gol ⁠que no pudieron concretar.

Fue hasta los 82 minutos cuando Guillermo ‌Martínez, quien acababa de ingresar al campo, anotó el gol del triunfo al rematar con la cabeza un centro enviado por el panameño Adalberto Carrasquilla al cobrar una falta desde el sector izquierdo.

En el ‌otro partido del viernes, Mazatlán goleó 4-2 a León con ⁠tantos del panameño Edgar Yoel Bárcenas, ‌Brian Rubio en dos ocasiones y ⁠del chileno Josué Ovalle. Para ⁠León anotaron el panameño Ismael Díaz de León y el colombiano Diber Cambindo.

El sábado se disputarán los partidos entre Cruz Azul-Atlético de San Luis, ‌Querétaro-América, Atlas-Guadalajara, Pachuca-Puebla y ​Tigres UANL-Monterrey.

La jornada se completará el domingo cuando el actual campeón Toluca enfrente a Bravos de Ciudad Juárez y Tijuana ‌juegue ante Santos Laguna. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)