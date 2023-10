SANTIAGO (AP) — La estrategia dentro del boxeo ha existido desde siempre, pero en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 está dando un vuelco inédito con la implementación del conteo instantáneo de puntos que ahora son visibles para los combatientes luego de cada uno de los tres asaltos.

Tras la primera jornada de esta disciplina, su uso divide opiniones entre los boxeadores de ambas ramas.

“Creo que mi esquina sí lo toman en cuenta, pero a mí me mintieron porque me dijeron que estaba perdiendo la pelea”, dijo la boricua Stephanie Piñeiro entre sonrisas. “El sistema me parece bueno, pero en mi caso creo que a mis entrenadores les importó poco porque querían que siguiera atacando”.

En el pasado, los puntos de los jueces no se anunciaban sino hasta el final de cada combate, pero ahora la medida se modificó y se anuncia instantes después de finalizar cada round. En el piso, frente a los entrenadores de cada boxeador se colocó una pequeña pantalla donde pueden consultar la puntuación.

“Los entrenadores están pendientes y si vas perdiendo o ganando cambia la estrategia, si vas perdiendo sales a darlo todo, si ganas sales más tranquilo”, dijo el colombiano Cristian Salcedo. “Es un cambio positivo porque uno como deportista sabe qué tanto exigirse o regularse”.

Aunque por momentos el conteo sí podría llegar a ser factor en algunos combates cerrados, en otros ni siquiera influye.

La dominicana María Moronta noqueó a la cubana Arianne Imbert en los 66 kilogramos para mujeres cuando habían transcurrido 2:08 del primer round y ni siquiera tuvo tiempo de revisar puntuación alguna con su esquina.

“Fue demasiado rápido, yo me propuse que no pasaría del primer round y ya está hecho”, dijo Moronta. “Veo bien eso del conteo, está bien saber los puntos que puedes ir arriba, pero yo arriba del ring no me entero de nada, sólo me entero cuando me pegan”.

Aunque parecería natural que un boxeador se defienda si va ganando los primeros dos rounds, ésa no sería necesariamente la estrategia a seguir.

El colombiano Yilmar González dominó sus dos primeros episodios ante el boricua Caleb Tirado y se replegó en el tercero y se complicó la pelea al darle vida a su oponente. Al final salió con el triunfo, pero no convencido de que esa fue una buena decisión.

“Por indicaciones de mi esquina nos fuimos atrás, me dijeron que me guardara un poco, aunque a mí me gusta finalizar bien siempre”, dijo González. “Al final fue buen resultado y salió la estrategia”.

El problema es que quizá no siempre resulte así, no sólo para él sino para el resto de los competidores en el boxeo de Santiago 2023.