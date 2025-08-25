Punteros no aflojan y Corinthians respira en el Brasileirão

A la espera de los partidos de los favoritos, Flamengo y Palmeiras, seis de los ocho primeros clasificados del Brasileirão ganaron en la vigesimoprimera jornada, en la que Fortaleza siguió hundido en zona de descenso y Corinthians tomó aire a costa del Vasco da Gama.

A continuación, las tres escenas que marcaron la 21ª fecha del campeonato brasileño:

Los de arriba ganan

Si el líder Flamengo y Palmeiras (3°) ganan este lunes a Vitória y Sport, respectivamente, los ocho primeros clasificados habrán vencido sus duelos en esta jornada.

Cruzeiro se situó segundo el sábado al derrotar 2-1 al Internacional (13°), mientras que Bahia, cuarto, reafirmó su buen momento este domingo con una victoria por 2-0 en casa contra Santos.

El Peixe (15°), sin Neymar, duda para los dos últimos partidos clasificatorios de la Canarinha, cayó bajo la atenta mirada del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, presente en la Arena Fonte Nova (noreste).

"Estoy feliz por todos los jugadores que pudieron ser vistos por un entrenador que es uno de los más grandes. Esto expone cada vez más el trabajo del Bahia", dijo el técnico del tricolor baiano, Rogério Ceni.

Botafogo, quinto y entrenado por el hijo de Ancelotti, Davide, doblegó 1-3 al Juventude (18°) con dos goles del español Chris Ramos, quien debutó con el Fogão.

"Estoy muy contento con mi primer partido. Intenté mostrar, en los minutos que tuve, por qué vine aquí", dijo el exdelantero del Cádiz.

Por su parte, la revelación Mirassol, sexto, sorprendió 0-1 en su visita al Fortaleza (19°).

Sao Paulo, séptimo, se impuso 2-0 a Atlético Mineiro (12°), mientras que Bragantino, octavo, puso fin a ocho jornadas sin ganar con una goleada por 4-2 contra Fluminense (9°).

No levanta cabeza

Gran sorpresa en los últimos años, Fortaleza sigue sin levantar cabeza en este Brasileirão y sumó su tercera derrota seguida, al caer 0-1 en casa contra Mirassol.

El revés se produjo luego de que el argentino Vélez Sarsfield lo despidiera el martes en los octavos de final de la Copa Libertadores.

A la eliminación le siguió el anuncio de que cinco jugadores serían apartados y no volverán a jugar con el Laion, entre ellos el irreverente delantero Deyverson, el volante Zé Welison y el argentino Emmanuel Martínez.

"Hay lagunas en la plantilla para mi forma de ver el juego. Tengo una ida de juego diferente de la de Juan Pablo Vojvoda (extécnico de Fortaleza), ni mejor ni peor, diferente", explicó el portugués Renato Paiva, quien apenas suma una victoria en nueve encuentros.

"Era importante cambiar algunas cosas y no solo en la forma de jugar, también en jugadores que sirvan para mi forma de jugar", apuntó.

Con la derrota de este domingo, el Laion es penúltimo, a cuatro puntos de la salvación.

Corinthians respira

Dos de los grandes de Brasil en crisis se midieron este domingo en Río de Janeiro, Vasco da Gama y Corinthians, con triunfo del Timão por 2-3.

La victoria en un choque entre exseleccionadores brasileños, Fernando Diniz y Dorival Júnior, le da aire a los de Sao Paulo, que pusieron fin a seis jornadas sin ganar.

Lo hicieron con cuatro bajas de peso: la del neerlandés Memphis Depay, la del delantero Yuri Alberto, el volante venezolano Josef Martínez y el medio peruano André Carrillo, todos lesionados.

Para Dorival Junior, la posición actual del club paulista, en la parte media de la tabla, no refleja el buen juego del equipo.

"Corinthians no es el segundo equipo con más posesión de la pelota por casualidad. Para tener la posesión, tiene que haber organización, tiene que haber un equipo que tenga naturalmente un sistema y que desarrolle este sistema encima de una posible organización", dijo el exentrenador de la Canarinha.

"Esto es lo que hace el Corinthians. Es extraño a veces nuestra puntuación", sostuvo.

El alivio corinthiano contrasta con la segunda derrota seguida del Vasco, que entrará en zona de descenso si Vitória puntúa contra Flamengo.