Puntos clave del lanzamiento de "The Life of a Showgirl" de Taylor Swift

NUEVA YORK (AP) — Luces, cámara, acción. El 12º álbum de estudio de Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, llega el viernes. ¿Estás listo para ello?

Swift anunció su nueva era en agosto, cuando comenzó a adelantar el lanzamiento.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de su fecha de estreno: cómo escucharlo, qué variantes existen y, por supuesto, cómo se creó el álbum. ¡Disfruta del espectáculo!

Cómo escuchar “The Life of a Showgirl” de Swift

“The Life of a Showgirl” estará disponible para streaming en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify, Apple Music y Amazon Music.

Los fans pueden pre-guardar el álbum antes de su lanzamiento el 3 de octubre. Pre-guardar asegura que la nueva música aparezca automáticamente en la biblioteca de un fan en el momento en que esté disponible. También es una forma para que un artista promueva las reproducciones antes de la fecha de lanzamiento.

Spotify anunció el lunes que el álbum de Swift superó los 5 millones de pre-guardados en su plataforma, convirtiéndose en el álbum más pre-guardado en su historia. ¿El anterior poseedor del título? Su álbum de 2024 “The Tortured Poets Department”.

Además de las muchas opciones de streaming, también habrá una variante de descarga digital de “The Life of a Showgirl” disponible a través de iTunes, con una nueva imagen de portada y un video de casi tres minutos "exclusivo de Taylor detallando las inspiraciones detrás del álbum" titulado “A Look Behind the Curtain” (Una mirada detrás del telón).

¿Qué variantes físicas existen?

En Estados Unidos, la cadena de tiendas Target es una vez más un socio importante con Swift. Sus establecimientos tendrán tres variantes de CD, las ediciones se titulan “It’s Frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful”. También hay un lanzamiento exclusivo en vinilo, la edición, “The Crowd Is Your King”, en "vinilo rosa brillante de verano".

Muchos locales de Target permanecerán abiertos después de la medianoche el día del lanzamiento para que los superfans puedan ir por su disco en el momento.

También hay otras variantes de vinilo: “The Tiny Bubble in Champagne Collection” es una colección que presenta dos variantes de vinilo descritas como "vinilo nacarado bajo luces brillantes" y "vinilo transparente de lápiz labial rojo y encaje".

También está “The Baby That’s Show Business Collection”, en dos colores: "vinilo dorado de ramo encantador" y "vinilo azul chispeante de playa junto al lago".

Luego está “The Shiny Bug Collection” en "vinilo marmoleado de brillo violeta" y "vinilo marmoleado de verde invernal y ónix".

Y, por supuesto, está el LP estándar y el casete, en "vinilo naranja Portofino de sudor y perfume de vainilla".

El arte varía en las ediciones.

¿Qué sabemos del álbum hasta ahora?

Swift anunció parcialmente su nuevo álbum de 12 pistas “The Life of a Showgirl” en el podcast "New Heights" presentado por Travis Kelce —su prometido y ala cerrada de los Chiefs de Kansas City— y el hermano de Travis, Jason Kelce, el ex centro de los Eagles de Filadelfia.

En el episodio completo, Swift reveló que trabajó en el álbum en Suecia mientras estaba en su gira Eras —volando entre fechas para grabar, encarnando verdaderamente el título del álbum, “The Life of a Showgirl” (que se puede traducir como la vida de una chica del espectáculo). El álbum completo se terminó con los productores Max Martin y Shellback, con quienes Swift colaboró previamente en "Red" de 2012, "1989" de 2014 y "Reputation" de 2017. Su socio productor frecuente Jack Antonoff no fue mencionado.

Swift describió el álbum como lleno de "éxitos". "Me importa este disco más de lo que puedo siquiera exagerar", dijo, coincidiendo con Travis Kelce cuando describió el debut como "mucho más animado" que “The Tortured Poets Department” de 2024.

A lo largo del álbum, solo hay una colaboración listada: la canción principal, “The Life of a Showgirl”, incluirá a Sabrina Carpenter.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.