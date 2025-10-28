Puntos importantes sobre el plan para convencer a piloto para que traicione a Maduro

MIAMI (AP) — Un agente estadounidense de larga trayectoria intentó secretamente reclutar al piloto de Nicolás Maduro en un complot destinado a capturar al líder venezolano y entregarlo a la custodia de Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Los detalles del complot están emergiendo mientras la administración de Trump ejerce una creciente presión sobre Maduro. Trump ha desplegado una fuerza de ataque naval en el Caribe y ha duplicado la recompensa por el arresto de Maduro a US$50 millones.

La saga no contada de cómo el agente intentó convencer al piloto tiene todos los elementos de un thriller de espías de la Guerra Fría: jets privados de lujo, una reunión secreta en un hangar de aeropuerto, diplomacia de alto riesgo y el delicado cortejo de un teniente clave de Maduro. Incluso hubo un acto final de intriga destinado a inquietar al presidente venezolano sobre las verdaderas lealtades del piloto.

Aquí algunos puntos clave de la historia de AP, que se basa en entrevistas con tres funcionarios actuales y retirados de Estados Unidos, así como uno de los opositores de Maduro. Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el esfuerzo o temían represalias por divulgarlo. The Associated Press también revisó —y autenticó— intercambios de mensajes de texto entre López y el piloto.

Osado intento de reclutamiento

El agente de Investigaciones de Seguridad Nacional Edwin López estaba sirviendo como agregado en la República Dominicana cuando se enteró de que dos jets privados frecuentemente utilizados para transportar a Maduro habían aterrizado en la nación caribeña para costosas reparaciones. Los aviones se usaban para trasladar a Maduro por todo el mundo, a menudo a países hostiles a Estados Unidos como Irán, Cuba y Rusia.

Una delegación de la Fuerza Aérea Venezolana llegó para recoger los aviones, por lo que López obtuvo permiso para hablar con los aviadores, según funcionarios actuales y anteriores.

En mayo de 2024, en un aeropuerto ejecutivo en Santo Domingo, López hizo su propuesta al piloto de Maduro: a cambio de desviar el vuelo del presidente a un lugar donde pudiera ser capturado por las autoridades estadounidenses, el aviador se convertiría en un hombre muy rico y ganaría la adoración de millones de venezolanos. El encuentro podría ser a elección del piloto: la República Dominicana, Puerto Rico o la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, dijeron dos de las personas familiarizadas con el plan.

El piloto, Bitner Villegas, miembro de la escolta presidencial, no se comprometió, aunque le dio a López su número de teléfono. Los dos se mantuvieron en contacto a través de una aplicación de mensajería encriptada.

López, después de retirarse a principios de este año, se puso en contacto nuevamente, según tres de las personas.

“Sigo pendiente a su respuesta”, escribió López al piloto el 7 de agosto, adjuntando un enlace a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia anunciando que la recompensa por el arresto de Maduro había aumentado a US$50 millones. Maduro había sido acusado en 2020 de cargos federales de narcoterrorismo que lo acusaban de ayudar a inundar Estados Unidos con cocaína.

López añadió unos días después: “Todavía te queda tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar en el lado correcto de la historia”.

Esfuerzos de EEUU para derrocar a Maduro

La operación revela el alcance —y a menudo la forma improvisada— en que Estados Unidos ha buscado durante años derrocar a Maduro, a quien culpa de destruir la democracia de la nación rica en petróleo mientras proporciona un refugio para narcotraficantes, grupos terroristas y la Cuba comunista.

Esos esfuerzos han ganado impulso desde que el presidente Donald Trump retomó el cargo. Este verano, el presidente desplegó miles de soldados, helicópteros de ataque y buques de guerra en el Caribe para atacar barcos pesqueros sospechosos de contrabandear cocaína desde Venezuela. En 10 ataques, el ejército de Estados Unidos ha matado al menos a 43 personas.

Este mes, Trump también autorizó a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas dentro de Venezuela. Anteriormente, duplicó a US$50 millones una recompensa por la captura de Maduro para enfrentar cargos de narcoterrorismo contenidos en una acusación federal de 2020 que acusa al hombre fuerte venezolano de liderar un cartel de oficiales militares acusados de inundar Estados Unidos con cocaína.

Rechazado por el piloto, López y líderes de la oposición hacen campaña para inquietar a Maduro

Cuando Villegas rechazó los esfuerzos de López, aliados de la oposición venezolana lanzaron una campaña en línea para sembrar sospechas en Caracas sobre la lealtad del piloto.

Marshall Billingslea, un exfuncionario de seguridad nacional en varias administraciones republicanas, había estado provocando a Maduro durante semanas. El día que Villegas cumplió 48 años, publicó en las redes sociales un mensaje de cumpleaños burlón que incluía fotografías lado a lado que seguramente levantarían cejas. Una era de Villegas en un sofá de cuero rojo en el hangar del aeropuerto en la República Dominicana donde habló el año anterior con López, quien fue recortado de la imagen. La otra era una foto oficial de la fuerza aérea con una estrella dorada que denotaba su nuevo rango de general.

La publicación de Billingslea se publicó a las 3:01 de la tarde, un minuto antes de que otro Airbus sancionado de Maduro despegara del aeropuerto de Caracas.

Veinte minutos después, el avión regresó inesperadamente al aeropuerto.

Repercusiones en Venezuela

El deseo de cumpleaños, visto por casi tres millones de personas, envió ondas de choque a través de las redes sociales venezolanas, mientras los opositores de Maduro especulaban que se había ordenado al piloto regresar para enfrentar un interrogatorio. Otros se preguntaban si sería encarcelado. Nadie vio ni escuchó de Villegas durante días. Luego, el 24 de septiembre, el piloto reapareció, con un traje de vuelo de la fuerza aérea, en un programa de televisión muy seguido presentado por el ministro del Interior Diosdado Cabello.

Cabello se rió de cualquier sugerencia de que el ejército de Venezuela pudiera ser comprado, bromeando sobre la lealtad de Villegas y diciendo que son “patriotas vergatarios a toda prueba”. El piloto permaneció en silencio, levantando un puño cerrado en muestra de lealtad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.