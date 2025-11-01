Purdy de 49ers se perderá 5° partido de inicio por lesión en dedo de un pie: podría ser suplente

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El mariscal de campo Brock Purdy se perderá su quinto partido de inicio en forma consecutiva por los 49ers de San Francisco, debido a una lesión en un dedo de un pie, pero ha progresado lo suficiente como para estar disponible como suplente el domingo en el duelo contra los Giants de Nueva York.

El entrenador Kyle Shanahan dijo el viernes que Purdy aún no está "completamente sano", pero ha avanzado lo suficiente como para tener algo de tiempo con los titulares en la práctica esta semana. Mac Jones recibió la mayor parte de las jugadas con los titulares y será el elegido nuevamente esta semana.

Shanahan comentó que los Niners están reincorporando a Purdy gradualmente después de que ya se precipitó a regresar de la lesión una vez. Purdy se lesionó en el primer partido de la temporada y se perdió los dos siguientes. Regresó en la Semana 4 y tuvo dificultades en una derrota ante Jacksonville cuando se volvió a lastimar el dedo del pie.

"Él nunca se va a emocionar demasiado ni a desanimarse demasiado. Pero, hablando por él, sé que está frustrado", dijo Shanahan sobre Purdy. "Eso pasa cada vez que tienes algo que no habías tenido antes y persiste, Brock está más frustrado que nadie por no poder estar ahí. Así que ha hablado con muchas personas que han tenido esto, y creo que muchas personas le han advertido que éste es el caso, así que lo entiende. No es algo que lo sorprenda totalmente. Pero creo que cada vez que tienes algo que no desaparece, es frustrante".

Los Niners descartaron a cuatro jugadores para el encuentro. El receptor Ricky Pearsall (rodilla) se perderá su tercer partido consecutivo, el liniero defensivo Yetur Gross-Matos (isquiotibiales) se ausentará por cuarto duelo en fila, y el ala defensiva Bryce Huff y el centro Jake Brendel quedarán marginados por segundo compromiso al hilo por lesiones en los isquiotibiales.

Shanahan dijo que el liniero defensivo Keion White está listo para debutar con el equipo después de ser adquirido esta semana en un intercambio con Nueva Inglaterra y que el liniero defensivo Clelin Ferrell podría ser ascendido desde el equipo de práctica para el compromiso del domingo después de ser firmado esta semana.

El apoyador Dee Winters (rodilla), el ala defensiva Sam Okuayinonu (tobillo) y el tackle defensivo Jordan Elliott (asunto personal) están todos como cuestionables.

San Francisco listó a los linieros ofensivos Spencer Burford (rodilla) y Ben Bartch (tobillo) como cuestionables y podría activar al menos a uno de la reserva de lesionados el sábado. Shanahan dijo que Burford está más cerca de regresar.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes