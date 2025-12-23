Purdy lanza un récord personal de 5 pases de TD y lidera victoria 48-27 de 49ers ante Colts

INDIANÁPOLIS (AP) — Brock Purdy lanzó un máximo de carrera de cinco pases de touchdown y Dee Winters devolvió 74 yardas una intercepción en el último pase de Philip Rivers para anotar, liderando la victoria del lunes de los 49ers de San Francisco 48-27 ante los Colts de Indianápolis.

Purdy completó 25 de 34 pases para 295 yardas con una intercepción. Christian McCaffrey corrió 21 veces para 117 yardas y atrapó seis pases para 29 yardas y dos anotaciones. George Kittle tuvo siete recepciones para 115 yardas y un touchdown.

Los 49ers (11-4) ganaron su quinto partido consecutivo para mantenerse en la lucha por el primer puesto de la NFC, un día después de asegurar su boleto a los playoffs gracias a la derrota de Detroit ante Pittsburgh. San Francisco también rompió una racha de cinco derrotas consecutivas en la serie, venciendo a Indy por primera vez desde el conocido juego de "playoffs" de Jim Mora en noviembre de 2001.

Pero Rivers, de 44 años, no se lo puso fácil a San Francisco en su segundo juego de regreso después de un descanso de cinco años. Completó 23 de 35 pases para 277 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Los Colts (8-7) han perdido cinco seguidos en general y seis de sus últimos siete, mientras sus esperanzas de playoffs continúan desvaneciéndose.

Su derrota aseguró lugares en los playoffs para Buffalo, Jacksonville y los Chargers.

___

