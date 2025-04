Purdy se une a entrenamiento y Kittle se ausenta del programa de temporada baja de 49ers

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Brock Purdy se presentó al inicio del programa de temporada baja de los 49ers de San Francisco el martes, mientras que el ala cerrada George Kittle se mantuvo alejado del inicio del programa voluntario.

Purdy y Kittle están entrando en los últimos años de sus contratos y buscan extensiones, lo que ha llevado a especulaciones sobre si se presentarían para el programa de temporada baja.

Una persona familiarizada con la situación confirmó que Purdy se presentó en las instalaciones del equipo el martes y que Kittle no lo hizo. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no ha hecho ningún anuncio.

Los Niners han tenido disputas contractuales de temporada baja que se han prolongado hasta bien entrado el verano en las últimas tres temporadas. Deebo Samuel se perdió las primeras prácticas del campamento de entrenamiento en 2022 antes de firmar una extensión, mientras que Nick Bosa no cerró su acuerdo en 2023 hasta pocos días antes del inicio de la temporada y Brandon Aiyuk se perdió todas las prácticas del campamento de entrenamiento el verano pasado esperando un nuevo acuerdo.

Purdy dijo al final de la temporada en enero que esperaba tener un nuevo acuerdo antes del inicio del programa de temporada baja. Eso aún no ha sucedido, pero eligió no ausentarse mientras intenta ayudar a los Niners a recuperarse de una temporada de 6-11.

Purdy ha ganado menos de un millón al año durante sus primeras tres temporadas y está programado para recibir un pequeño aumento en 2025 a alrededor de 5.2 millones bajo el escalador de rendimiento comprobado de la liga por haber sido seleccionado para el Pro Bowl la temporada pasada.

Pero el desempeño de Purdy ha superado con creces ese salario y es elegible esta temporada baja para negociar una extensión por primera vez y podría estar en línea para un contrato que le pagará más de 50 millones al año.

Después de terminar cuarto en la votación para el MVP en su primera temporada completa como titular en 2023, Purdy fue mucho menos productivo la temporada pasada ya que las lesiones de varios jugadores clave tuvieron un gran impacto en la ofensiva de los Niners.

La calificación de pasador de Purdy cayó casi 17 puntos a 96.1, tuvo solo 20 pases de TD y 12 intercepciones en la temporada, y también falló en varios escenarios cuando los 49ers tuvieron la oportunidad de una victoria por remontada.

Pero la confianza en Purdy por parte de la organización sigue siendo tan fuerte como siempre, desde el propietario Jed York, hasta el gerente general John Lynch y el entrenador Kyle Shanahan.

Kittle, de 31 años, está entrando en el último año de una extensión de cinco años y 75 millones que firmó en 2020. Se le deben 14.4 millones en salario base para esta temporada. El mercado de alas cerradas se reconfiguró esta temporada baja cuando Arizona firmó a Trey McBride con una extensión de cuatro años y 76 millones, el valor anual más alto para cualquier ala cerrada.

Kittle fue seleccionado al segundo equipo All-Pro la temporada pasada cuando tuvo 78 recepciones para 1,106 yardas y ocho TDs. Desde que fue seleccionado en la quinta ronda en 2017, Kittle ha sido All-Pro de primer o segundo equipo cinco veces en ocho temporadas y tiene 538 recepciones para 7,380 yardas y 45 TDs.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.