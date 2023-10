El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este jueves al Comité Olímpico Internacional (COI) de aplicar una "discriminación étnica cruda y realmente racista" por su veto a atletas rusos, a los que ha prohibido participar en competiciones deportivas a respuesta a la invasión de Ucrania.

"Los Juegos (Olímpicos) en sí pueden usarse como una herramienta de presión política contra personas que no tienen nada que ver con la política, como una discriminación étnica cruda y realmente racista", ha reprochado el mandatario ruso desde un foro deportivo en la ciudad de Perm, en el centro-oeste del país.

De acuerdo con Putin, el COI ha demostrado que, al no invitar a atletas rusos a los Juegos Olímpicos, la participación en la cita deportiva no corresponde a méritos deportivos, sino que se trata de "una especie de privilegio" obtenido mediante "algún tipo de gesto político que no tiene nada que ver con el deporte".

En este contexto, el mandatario ruso ha lamentado que la actitud del máximo organismo del deporte olímpico "contradice" la esencia y naturaleza misma del deporte, actividad de la que ha destacado sus valores positivos y su "poder unificador", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Los organismos deportivos internacionales, incluido el COI, ha prohibido la participación de atletas rusos, y en otros muchos casos también de los bielorrusos, en competiciones deportivas como respuesta a la invasión y agresión de Rusia sobre Ucrania, iniciada en febrero de 2022 por orden de Putin.