19 oct (Reuters) - El presidente Vladimir Putin arremetió el jueves contra el Comité Olímpico Internacional (COI) por suspender de hecho a Rusia del movimiento olímpico, acusándolo de utilizar los Juegos como instrumento de política y racismo.

La semana pasada, el COI prohibió al Comité Olímpico Ruso el reconocimiento de organismos regionales de cuatro territorios que Moscú afirma haberse anexado de Ucrania.

"Gracias a algunos de los dirigentes del moderno COI, aprendimos que una invitación a los Juegos no es un derecho incondicional de los mejores atletas, sino una especie de privilegio, y que puede ganarse no con resultados deportivos, sino con gestos políticos que no tienen nada que ver con el deporte", declaró Putin.

"Y que los propios Juegos pueden utilizarse como instrumento de presión política contra personas que no tienen nada que ver con la política. Y como burda, y de hecho racista, discriminación étnica".

Rusia ha estado en desacuerdo con el movimiento olímpico desde los Juegos de Invierno de Sochi en 2014, donde se descubrió que sus atletas se habían beneficiado durante años de un programa de dopaje a gran escala patrocinado por el Estado, algo que Moscú negó.

Como resultado, desde 2018, a los rusos considerados libres de dopaje se les ha permitido competir en los Olímpicos solo bajo banderas neutrales. El COI no dijo la semana pasada si serían admitidos en París 2024. (Reporte de Reuters, escrito por Maxim Rodionov. Editado en español por Javier Leira)