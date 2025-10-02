Putin advierte a EEUU del riesgo de una escalada si entrega misiles Tomahawk a Ucrania

SOCHI, Rusia, 2 oct (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el jueves que una decisión de Estados Unidos de suministrar misiles Tomahawk a Ucrania desencadenaría una nueva escalada de importancia con Washington, pero no cambiaría la situación en el campo de batalla.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo el domingo que Washington estaba estudiando la petición ucraniana de Tomahawks.

Preguntado por lo que supondría el suministro de Tomahawks, Putin dijo que sería peligroso, ya que los misiles de crucero son potentes y suponen una amenaza.

"Es imposible utilizar Tomahawks sin la participación directa de personal militar estadounidense", dijo Putin en el Club de Debates Valdai, en el balneario de Sochi, en el mar Negro.

"Esto significará una etapa de escalada completamente nueva, cualitativamente nueva, incluso en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos".

Putin afirmó que los Tomahawks podrían dañar a Rusia, pero que se limitaría a derribarlos y a mejorar su propia defensa antiaérea.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters el miércoles que Estados Unidos proporcionaría a Ucrania información de inteligencia sobre objetivos de infraestructuras energéticas de largo alcance en Rusia, mientras sopesaba si enviar a Kiev misiles que puedan usarse en los ataques. (Reporte de Vladimir Soldatkin Redacción: Guy Faulconbridge/Maxim Rodionov; edición en español de Javier López de Lérida)