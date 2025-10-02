Putin advierte contra la "insensata" militarización de Europa: "Rusia ha demostrado que responde con rapidez"
MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mencionado este jueves la "creciente militarización" de Europa, una "insensatez", ha subrayado, ante la que responderán con "rapidez" y "rotundidad" en caso de que ponga en riesgo la seguridad del país.
"Si surge una amenaza, se tomarán medidas de respuesta rápidas", ha advertido el presidente ruso en un foro celebrado este jueves en Moscú, desde donde ha reprochado a los líderes europeos que hayan emprendido este "absurdo" intento de confrontación. "Si alguien quiere competir en el ámbito militar, que lo intente", ha invitado.
Putin se ha preguntado si este interés de Europa por aumentar el gasto militar "son palabras vacías", o bien ha llegado el momento de responder y ha mencionado el caso de Alemania, recordando que ha declarado públicamente su deseo de volver a contar con las Fuerzas Armadas más poderosas del continente.
"Creo que nadie cuestiona que nuestra respuesta no tardaría en llegar", ha dicho Putin, quien cree que "tarde o temprano" la sociedad europea rendirá cuentas a sus líderes "por el hecho de que sus esperanzas, aspiraciones y necesidades hayan sido ignoradas en beneficio de sus élites", según recoge la agencia Interfax.
"Rusia ha demostrado una y otra vez que cuando surgen amenazas a su seguridad, a la paz y su tranquilidad, a nuestra soberanía y nuestra propia condición de Estado, respondemos con rapidez. No hay necesidad de provocar", ha incidido el presidente.
Putin también se ha mostrado en desacuerdo, como cabría esperar, con la definición de "tigre de papel" que hace unos días le dedicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "No estamos luchando solo con las Fuerzas Armadas de Ucrania, también con las de la OTAN", ha remarcado.
"Si estamos en guerra con todo el bloque de la OTAN y avanzamos, avanzamos, con confianza, ¿somo es un tigre de papel? ¿Qué es entonces la OTAN? ¿Qué representa realmente?", se ha preguntado el presidente ruso.
