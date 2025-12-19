Putin afirma que el Kremlin logrará sus objetivos militares en Ucrania

MOSCÚ (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin enfatizó el viernes que las tropas de Moscú avanzan en el campo de batalla en Ucrania y expresó su confianza en que el Kremlin lograría sus objetivos militares si Kiev no acepta las condiciones de Rusia en las conversaciones de paz.

En su conferencia de prensa anual cuidadosamente orquestada que duró alrededor de cuatro horas y media, Putin declaró que las fuerzas rusas han “tomado completamente la iniciativa estratégica” y lograrían más avances para fin de año.

En los primeros días del conflicto en 2022, las fuerzas de Ucrania frustraron un intento del ejército ruso, más grande y mejor equipado, de capturar Kiev, la capital. Pero la lucha pronto degeneró en batallas desgastantes, y las tropas de Moscú han logrado un avance lento pero constante a lo largo de los años. Putin frecuentemente alardea de este progreso, aunque no es el impulso relámpago que muchos esperaban.

“Nuestras tropas avanzan a lo largo de toda la línea de contacto, más rápido en algunas áreas o más lento en otras, pero el enemigo retrocede en todos los sectores”, dijo Putin en la conferencia de prensa en vivo, que se combina con un programa de llamadas a escala nacional que ofrece a los rusos de todo el país la oportunidad de hacer preguntas a su líder.

Putin, de 73 años, ha gobernado el país durante 25 años y utiliza el evento para consolidar su poder y expresar sus opiniones sobre asuntos nacionales y globales.

Este año, la conferencia de prensa tuvo lugar en el contexto de un plan de paz en Ucrania propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A pesar del amplio despliegue diplomático, los esfuerzos de Washington se han topado con demandas fuertemente conflictivas de Moscú y Kiev.

Aunque anteriormente el evento se centraba fuertemente en cuestiones nacionales —y daba a Putin la oportunidad de explayarse sobre temas que iban desde el precio de los huevos hasta los cortes de agua—, Ucrania fue el tema dominante este año. Dado que el programa está perfectamente coreografiado, eso podría reflejar el deseo del Kremlin de tranquilizar al público después de casi cuatro años de lucha.

Las demandas rusas permanecen sin cambios

Putin reafirmó que Moscú estaba listo para llegar a un acuerdo pacífico donde se aborden las “causas fundamentales” del conflicto, una referencia a las duras condiciones del Kremlin para un acuerdo.

El líder ruso quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave capturadas por sus fuerzas, así como la península de Crimea, anexada ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso. También ha insistido en que Ucrania se retire de algunas áreas del este del país que las fuerzas de Moscú aún no han capturado. Kiev ha rechazado públicamente todas estas demandas.

El Kremlin también ha insistido en que Ucrania abandone su intento de unirse a la OTAN y advirtió que no aceptaría el despliegue de tropas de miembros de la alianza militar y los consideraría como un “objetivo legítimo”.

Putin también ha dicho repetidamente que Ucrania debe limitar el tamaño de su ejército y dar estatus oficial al idioma ruso, demandas que ha hecho desde el inicio del conflicto.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha expresado su disposición a abandonar el intento de Ucrania de unirse a la OTAN si Estados Unidos y otras naciones occidentales le dan a Kiev garantías de seguridad similares a las ofrecidas a los miembros de la alianza. Pero al mismo tiempo, ha enfatizado que Ucrania cree que la membresía en la OTAN sigue siendo la mejor garantía de seguridad.

“Estados Unidos no nos ve en la OTAN, por ahora”, dijo Zelenskyy esta semana. “Los políticos cambian”.

Al hablar sobre la declaración de Zelenskyy de que estaba listo para convocar una elección presidencial si se establece un alto el fuego, Putin respondió que Rusia ha celebrado elecciones sin exigir una tregua. Dijo que Moscú estaba listo para considerar el tema y podría acordar detener los ataques en el interior de Ucrania el día de las elecciones, pero señaló que millones de ucranianos que viven en Rusia deben tener derecho a votar.

Putin rechazó las afirmaciones occidentales sobre supuestos planes rusos para atacar a naciones europeas calificándolas como “puras tonterías” destinadas a desviar la atención pública de los problemas internos.

Señaló particularmente al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por sus declaraciones sobre las intenciones agresivas del Kremlin, mencionando la estrategia de seguridad nacional recientemente publicada por Trump, en la que no se nombra a Rusia como un adversario directo. “¿Cómo puedes preparar a la OTAN para una guerra con Rusia si el principal miembro de la OTAN no nos considera un enemigo?” dijo Putin.

Alegó que las élites europeas respaldaron “descaradamente” a la rival demócrata de Trump, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de 2024 y ahora esperan que el panorama político de Estados Unidos cambie después de las elecciones intermedias para el Congreso, ayudando a aumentar la presión sobre la Casa Blanca.

Putin advierte que cualquier incautación de activos rusos tendrá consecuencias

Mientras enfrenta los constantes avances rusos a lo largo de la línea del frente y los implacables ataques a sus instalaciones energéticas, Ucrania está al borde de la bancarrota y necesita desesperadamente más dinero de sus aliados occidentales.

El viernes, los líderes de la Unión Europea acordaron proporcionar un gran préstamo sin intereses, pero no lograron superar las diferencias con Bélgica que les habrían permitido usar activos rusos congelados para recaudar los fondos.

Los líderes intentaron asegurar a Bélgica, donde se encuentran la mayoría de los activos congelados, que la protegerían de cualquier represalia de Moscú si apoyaba el plan, pero finalmente optaron por pedir prestado el dinero en los mercados de capitales.

Putin dijo que usar activos rusos para ayudar a Kiev habría equivalido a un “robo”, y agregó que la medida habría ahuyentado a los inversores, “causando no solo un golpe de imagen sino socavando la confianza en la eurozona”.

Putin dice que el número de soldados es sólido

Putin dijo a la audiencia que el flujo de soldados voluntarios se ha mantenido fuerte, superando los 400.000 este año. No fue posible verificar de manera independiente esa afirmación, ya que se sabe poco sobre el esfuerzo de reclutamiento.

Pero el gobierno ofrece salarios relativamente altos y amplios beneficios que han ayudado a aumentar las filas del Ejército. El Kremlin dice que emplea exclusivamente voluntarios para luchar en Ucrania, pero algunos informes de medios y grupos de derechos han dicho que los oficiales militares a menudo coaccionan a los reclutas para que firmen contratos con las fuerzas armadas.

Cuando la viuda de un soldado le preguntó sobre la lentitud en el pago de una pensión, Putin se disculpó y prometió que el problema se resolvería rápidamente, un diálogo típico del evento anual, que el líder ruso utiliza a menudo para mostrar su dominio de una amplia gama de temas y su capacidad para resolver problemas.

En la conferencia de prensa se incluyeron preguntas de periodistas en el anfiteatro Gostinny Dvor, así como a través de un enlace de video desde toda Rusia. Un joven con una pajarita roja que sostenía un cartel diciendo que quería casarse usó su pregunta a Putin para proponerle matrimonio a su novia. Más tarde, uno de los presentadores del evento informó que ella había respondido “sí”, y Putin bromeó sobre recaudar dinero para la boda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.