Putin afirma que la carrera armamentística nuclear mundial ya ha comenzado

MOSCÚ, 10 oct (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el viernes que su país ya está inmerso en una carrera armamentística nuclear con las principales potencias mundiales, incluyendo a Estados Unidos.

Al ser consultado sobre si Rusia estaría dispuesta a probar un arma nuclear si Estados Unidos lo hiciera, Putin dijo que algunos países están considerando la posibilidad de realizar pruebas de este tipo de armas, y que Rusia también estaría dispuesta a llevar a cabo una prueba si otros lo hicieran.

El líder también dijo que Rusia está desarrollando nuevas armas de disuasión, lo que significa que si Estados Unidos no quisiera prorrogar voluntariamente un tratado clave de control de armas, ello no sería crítico para el país.

Las capacidades de disuasión nuclear de Rusia son superiores a las de cualquier otro país del mundo, afirmó Putin. (Reporte de Reuters; Editado en español por Javier Leira)