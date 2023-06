Putin afirma que la contraofensiva ucraniana no tiene "ninguna posibilidad" de éxito

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el viernes que la actual contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas no tenía "ninguna posibilidad" de éxito.

"Las fuerzas armadas ucranianas no tienen ninguna posibilidad allá ni en ninguna otra zona", declaró Putin al referirse a la contraofensiva lanzada por Kiev en el sur de Ucrania, durante un foro económico en San Petersburgo al cual la AFP no pudo asistir por no haber sido acreditada.

