Putin afirma que los “entendimientos” alcanzados en la cumbre de Alaska abren el camino a la paz en Ucrania

1 sep (Reuters)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el lunes que los "entendimientos" que alcanzó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una cumbre celebrada en agosto abren una vía para la paz en Ucrania, que discutirá con los líderes que asisten a una cumbre regional en China.

Kiev y sus aliados occidentales califican la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, lanzada en febrero de 2022, de guerra imperial de conquista para anexionarse territorio, aunque Rusia dice que se trata de una operación militar especial destinada a desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y líderes de Asia Central, Oriente Próximo, Asia Meridional y el Sudeste Asiático asisten en la ciudad de Tianjin al foro de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), organizado por el presidente de China, Xi Jinping.

"Apreciamos enormemente los esfuerzos y las propuestas de China e India para facilitar la resolución de la crisis ucraniana", dijo Putin en el foro.

"Los entendimientos alcanzados en la reciente reunión ruso-estadounidense en Alaska, espero, también contribuyan a este objetivo".

Dijo que ya había detallado a Xi el domingo los logros de sus conversaciones con Trump y el trabajo "ya en marcha" para resolver el conflicto y que daría más detalles en reuniones bilaterales con el líder chino y otros.

"Para que el acuerdo sobre Ucrania sea sostenible y a largo plazo, hay que abordar las causas profundas de la crisis".

Parte del origen del conflicto "radica en los continuos intentos de Occidente de incorporar a Ucrania a la OTAN", reiteró Putin.