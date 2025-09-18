Putin afirma que más de 700.000 soldados rusos luchan en el frente en Ucrania

El presidente Vladimir Putin afirmó este jueves que más de 700.000 soldados rusos luchan en el frente en Ucrania, donde Moscú lleva a cabo desde hace meses acciones ofensivas y gana terreno en algunos sectores.

"En el frente hay más de 700.000" soldados, declaró Putin en una reunión televisada con responsables parlamentarios.

Desde el inicio de su ofensiva a gran escala contra Ucrania, hace más de tres años y medio, Rusia ha movilizado enormes recursos humanos y materiales, al tiempo que ha sufrido grandes pérdidas militares, según estimaciones de medios de comunicación independientes.

La mayor parte de los combates siguen concentrándose en el Donbás, una región industrial, minera y muy fortificada del este de Ucrania, donde las tropas rusas avanzan lentamente.

Según un análisis realizado por AFP a partir de datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el avance del ejército ruso sigue siendo fuerte, pero se ralentizó en agosto, con 594 km2 tomados en un mes y más de 6000 km2 en un año.

bur/jxb/meb-hgs/jvb