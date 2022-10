Putin afirma que no ampliará la movilización de efectivos por el conflicto en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este viernes que no ampliará la movilización "parcial" de efectivos que anunció hace tres semanas tras los reveses militares sufridos en Ucrania; y que 222.000 hombres fueron movilizados hasta ahora.

"No hay nada más previsto. No se ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Defensa y no veo la necesidad de hacerlo en un futuro previsible", declaró Putin durante una rueda de prensa, en la cual agregó que preveía finalizar la movilización "en quince días".

bur/am/mar-sag/eg

AFP