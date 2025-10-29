Putin afirma que tropas rusas rodearon dos ciudades ucranianas; Ucrania lo niega

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin afirmó que las tropas rusas han rodeado a las fuerzas ucranianas en dos ciudades clave del este de Ucrania y ofreció negociar un acuerdo para su rendición. Autoridades militares ucranianas negaron enérgicamente la afirmación.

En una reunión con soldados heridos en un hospital militar de Moscú, Putin indicó que el ejército ruso estaba listo para abrir corredores seguros para que periodistas ucranianos y occidentales “vean con sus propios ojos lo que está sucediendo”.

Afirmó que las tropas ucranianas están rodeadas en Pokrovsk, un bastión clave de Ucrania en la región oriental de Donetsk, y en Kupiansk, un importante cruce ferroviario de la región nororiental de Járkiv.

Rusia ha aprovechado recientemente su importante ventaja en tropas y armas en puntos clave a lo largo de la línea de frente, de alrededor de 1000 kilómetros, casi cuatro años después de haber invadido a su vecino.

Pero las fuerzas armadas ucranianas dijeron que las afirmaciones de que Kupiansk está rodeada son “invenciones y fantasías”, mientras que el portavoz de las fuerzas orientales de Ucrania, Hryhorii Shapoval, dijo a The Associated Press que la situación en Pokrovsk es “difícil, pero está bajo control”.

El 7mo Cuerpo de Reacción Rápida del Ejército Ucraniano, que defiende Pokrovsk, dijo que Rusia había desplegado unos 11.000 soldados en un intento de rodear la ciudad. Algunas unidades rusas habían logrado infiltrarse en Pokrovsk, reconoció en una publicación en redes sociales.

En el pasado, autoridades rusas han hecho afirmaciones sobre la captura de bastiones ucranianos que resultaron ser falsas. No fue posible verificar independientemente las afirmaciones.

Los comentarios de Putin coincidieron con sus esfuerzos diplomáticos para persuadir a Estados Unidos, que busca un acuerdo de paz para poner fin a la guerra, de que apoyar a Ucrania es inútil porque no puede resistir la superioridad militar rusa. También ha enfatizado lo que, según sus declaraciones, es la mejora de la capacidad nuclear de Rusia mientras se niega a ceder en sus objetivos de guerra.

Putin indicó el miércoles que Rusia está abierta a un acuerdo para que las tropas ucranianas de las dos ciudades se rindan. Una visita de medios a las áreas permitiría que los reporteros vieran “la condición en la que se encuentran las tropas ucranianas rodeadas para que los líderes políticos de Ucrania puedan tomar las decisiones pertinentes sobre el destino de sus ciudadanos”, declaró.

Pequeños grupos de soldados rusos participan en combates casa por casa en Kupiansk y en Pokrovsk, señalaron funcionarios ucranianos y blogueros de guerra rusos, mientras que la artillería y los drones apuntan a las carreteras.

El ejército ucraniano depende cada vez más de los drones para abastecer a las tropas.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de Washington, dijo el martes por la noche que las fuerzas rusas habían avanzado en el área de Pokrovsk, pero “es casi seguro que no controlan actualmente ninguna posición dentro de la ciudad de Pokrovsk en sí”.

El grupo agregó que los avances “probablemente no causarán un colapso inmediato de la posición ucraniana en dirección a Pokrovsk”.

Cuando se le preguntó sobre la situación en Kupiansk, el portavoz de la Fuerza Especial Conjunta de Ucrania, Viktor Trehubov, dijo que la afirmación de Putin no coincide con la realidad sobre el terreno. “En pocas palabras, no hay cerco”, dijo Trehubov a la AP.

Las fuerzas rusas han intentado durante más de un año tomar Pokrovsk, sitio que Ucrania dejó de usar como centro logístico en la región cuando Rusia aumentó la presión a finales del año pasado. La ciudad, que albergaba a unas 60.000 personas antes de la guerra, está prácticamente en ruinas.

Mientras tanto, Ucrania ha mantenido sus ataques con drones y misiles de largo alcance en áreas de la retaguardia rusa en un esfuerzo por interrumpir la logística atacando refinerías de petróleo y plantas de fabricación.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las defensas aéreas derribaron 100 drones ucranianos en cinco regiones durante la noche, y que 13 aeropuertos, incluidos tres en la región de Moscú, suspendieron brevemente los vuelos debido al ataque.

Rusia, mientras tanto, mantuvo su campaña contra la red eléctrica y la infraestructura civil de Ucrania en al menos seis regiones. Por lo menos 13 personas, entre ellas un niño de nueve años, resultaron heridas, dijeron funcionarios.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia disparó 126 drones de ataque y señuelo durante la noche.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.