Putin afirma que Zelenski es una "vergüenza para el pueblo judío"

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó el viernes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de origen judío, de ser la "vergüenza" de ese pueblo y volvió a justificar la ofensiva militar rusa en Ucrania alegando que la exrepública soviética está gobernada por "neonazis".

"Tengo muchos amigos judíos desde mi infancia. Y ellos me dicen que Zelenski no es judío, sino la vergüenza del pueblo judío. No estoy bromeando", declaró el mandatario ruso en un foro económico en San Petersburgo.

bur/ach/js/meb

AFP