Putin agradece a Kim la valiente ayuda de Corea del Norte en la lucha contra Ucrania
MOSCÚ, 3 sep (Reuters) -
El presidente ruso, Vladimir Putin, agradeció el miércoles a Kim Jong-un la valerosa lucha de los soldados norcoreanos contra las fuerzas ucranianas.
"Por iniciativa suya, como es bien sabido, sus fuerzas especiales participaron en la liberación de la región de Kursk", dijo Putin a Kim en una reunión en China. "Sus soldados lucharon con valentía y heroísmo".
Los soldados norcoreanos ayudaron a Rusia a principios de año a expulsar a las fuerzas ucranianas de la región occidental rusa de Kursk.
"Me gustaría señalar que nunca olvidaremos los sacrificios que han sufrido sus fuerzas armadas y las familias de sus militares", dijo Putin.
"En nombre del pueblo ruso, quiero darle las gracias por su participación en la lucha conjunta", dijo Putin. "Le pido que transmita mis más cálidas palabras de gratitud a todo el pueblo de la República Popular Democrática de Corea". (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)
