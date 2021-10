Putin alerta de que el Nobel otorgado a Muratov no es un "escudo"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha avisado este miércoles que el Premio Nobel de la Paz otorgado al periodista Dimitri Muratov no es un "escudo", y ha lanzado una amenaza velada hacia el laureado asegurando que no será declarado "agente extranjero" si no da motivos para serlo.

"Si no viola la legislación rusa, y si no da una razón para ser declarado agente extranjero, entonces no lo será", ha matizado el mandatario en una entrevista en la cadena CNBC, pero "si se esconde detrás del Premio Nobel como un escudo para violar la ley rusa, entonces significa que lo está haciendo deliberadamente para atraer la atención hacia sí mismo o por alguna otra razón", ha remachado.

Putin ha insistido en que "las leyes rusas deben ser obedecidas independientemente de cualquier logro", y por tanto, quien no las cumpla debe ser sancionado.

Por otro lado, el líder ruso ha considerado que "no es normal cuando los periodistas son perseguidos", aunque ha precisado que analizando "el número de periodistas asesinados, heridos en todo el mundo" Rusia "no es el único país donde esto está sucediendo".

Muratov fundó 'Novaya Gazeta' en 1993 y ha sido su director durante 24 años. A día de hoy es uno de los pocos medios independientes que operan en Rusia y seis de sus periodistas han sido asesinados. El premio lo ha compartido con la también periodista filipina Maria Ressa.

Tras el anuncio del galardón, el Kremlin felicitó al periodista ruso, a quien describió como un "valiente", a pesar de que el Comité Noruego precisamente le ha reconocido por su capacidad para hacer periodismo independiente y crítico con las autoridades.